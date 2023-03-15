Переведи меня через Шамалган...

Решение о строительстве этого мостового пешеходного перехода, проходящего над железнодорожными путями, было принято местными властями еще осенью 2019 года. Тогда здесь, на станции Шамалган, случилась крупная авария: пассажирский поезд протаранил автобус, выехавший на рельсы, несмотря на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП погиб водитель, несколько человек получили ранения.

Спустя год на переезде ввели в экс­плуатацию красиво оформленный надземный переход, оборудованный двумя лифтами и лестничными сходами. Территорию вокруг заасфальтировали, высадили елочки, цветы.

Как объявили на церемонии открытия перехода представители акимата Алматинской области, проектировщики постарались сделать мост протяженностью свыше 60 метров максимально удобным для местных жителей. Строительство обошлось бюджету региона в 364,5 млн тенге. В связи с интенсивнос­тью движения и частыми авариями на железнодорожном переезде чиновники обещали проложить еще и объездную автодорогу.

Пришедшие на церемонию жители близлежащего к станции села Жибек Жолы отметили, что раньше всегда переживали, отправляя детей и внуков в школу. Сельчанам приходилось пересекать переезд, перешагивая прямо через рельсы и шпалы...

Но вот с тех пор прошло больше двух лет, и выяснилось, что мостом, который местные власти открывали с большой помпой, никто не пользуется. Взрослые и дети по-прежнему переходят пути по рельсам…

Проезжающие мимо водители легковых автомобилей недоумевают: зачем нужно было строить мостовой переход? Построили бы лучше мост для машин, а по обочинам предусмотрели пешеходные тротуары. Решили бы сразу несколько проблем: ликвидировали пробки, аварии, обеспечили безопасность граждан.

Как, в свою очередь, поведали местные жители, красивым мост видится только снаружи, на самом же деле он абсолютно неудобен. Не только пожилым, но и молодым трудно взбираться по крутым ступеням (лифт не работает). В общем, объект высится теперь как памятник чиновничьей халатности и разбазаривания бюджетных средств.

Те же 365 млн тенге можно было направить на строительст­во автомобильной развязки, которую вроде начали возводить, но никак не завершат... Тем временем переезд станции Шамалган остается одним из самых опасных дорожных участков в Алматинской области, где регулярно фиксируются грубые нарушения ПДД (машины выезжают на встречную полосу, не останавливаются на знак «Стоп» перед шлагбаумом, заезжают на железнодорожные пути).

Недавно по результатам совместного рейда прокуроров и полицейских здесь был установлен аппаратно-программный комп­лекс «Сергек». Лихачи сразу перестали выезжать на «встречку», боясь быть оштрафованными. Однако, чтобы полностью решить проблему бесконечных пробок, здесь необходимо либо построить мост, либо проложить объездную дорогу, о чем, кстати, уже много лет просят как автовладельцы, так и жители села Жибек Жолы.