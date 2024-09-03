Перезагрузить систему распределения финансирования науки
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Ахылбек Куришбаев, президент Национальной академии наук РК
В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил большие и ответственные задачи по социально-экономическому развитию страны, раскрытию инновационного потенциала отраслей экономики. В решении этих задач немаловажная роль отводится и отечественной науке. Ее усилия должны быть направлены на повышение эффективности научных исследований, рациональное использование выделенных средств на исследовательскую деятельность и получение должной отдачи от внедрения их результатов в производство.