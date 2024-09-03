Перезагрузить систему распределения финансирования науки

Мнения
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Ахылбек Куришбаев, президент Национальной академии наук РК

В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил большие и ответственные задачи по социально-экономическому развитию страны, раскрытию инновационного потенциала отраслей экономики. В решении этих задач немаловажная роль отводится и отечественной нау­ке. Ее усилия должны быть направлены на повышение эффективности научных исследований, рациональное использование выделенных средств на исследовательскую деятельность и получение должной отдачи от внед­рения их результатов в производство.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом ведущую роль должна сыграть вновь созданная Национальная академия наук при Президенте РК, являющаяся высшей научной организацией страны. Среди первоочередных шагов, которые планирует предпринять академия, следует выделить следующие.

Для повышения уровня научных исследований, совершенствования модели управления казахстанской наукой и превращения ее в точку притяжения талантов, источник инновационных идей, новых подходов к диверсификации экономики и развитию общества, необходимо прежде всего перестроить «фундамент» – правильно организовать систему приоритетов. К сожалению, отсутствие такой четкой системы привело к тому, что значительное финансирование науки, которое в последние годы увеличилось втрое, распределяется между направлениями исследований без учета их значимости. В результате стратегические приоритеты, к которым следует отнести научные исследования в направлениях, где Казахстан имеет объективные преимущества, собственные научные школы и от которых зависит благополучие государства – нефтяной, горно-металлургический, агропромышленный комплексы, обеспечение пресной водой и развитие человеческого капитала, – получают недостаточную финансовую поддержку. Происходит распыление финансовых ресурсов между множеством разрозненных и незначительных по масштабу задач, имеющих низкую вероятность ощутимой пользы для государства, и их неэффективное использование. Для сравнения: в большинстве стран финансирование научных тем осуществляется дифференцированно в зависимости от степени их приоритетности, соответствия стратегии развития экономики с учетом текущих и будущих вызовов современности.

Академия считает своей первостепенной задачей осуществить перезагрузку существующей системы распределения финансирования нау­ки путем выстраивания четкой иерархии приоритетных направлений исследовательской деятельности, которые в полной мере соответствовали бы пот­ребностям реального сектора экономики. И это тот единственный путь, который приведет к повышению эффективности средств, направляемых на науку, достижению тех результатов, которых ждут от нее в стране.

С другой стороны, степень отдачи от науки во многом зависит от уровня внед­рения ее результатов в производство. Надо признать, что это является еще одним серьезным пробелом отечественной науки, требующим решения. Причина также кроется в отсутствии механизмов определения региональных приоритетов исследовательской деятельности, которые приводят к неактуальности исследуемых тем и, соответственно, невостребованности их результатов реальным сектором.

В Казахстане только 35% исследователей работают в регионах, тогда как основные научные силы сосредоточены в Алматы и Астане. На них приходятся наибольшие объемы финансирования НИОКР – 66% всех внутренних затрат, 79% программно-целевого и базового финансирования, 75% грантового финансирования. Такой дисбаланс привел к усилению разрыва между наукой и производством, которое расположено преимущественно в регионах.

Для решения данной проблемы академия в своей деятельности, опираясь на лучший мировой опыт, будет акцентировать свое внимание на развитии науки и инноваций на местном уровне, делая ставку на эффективное функционирование создаваемых на мес­тах, в соответствии с поручением Главы государства, региональных советов по науке и технологиям. Именно они должны стать центрами координации деятельности местных исполнительных органов, региональных научных организаций, высших учебных заведений и бизнес-сообщества по вопросам развития науки и инноваций.

Наряду с методическим руководством Национальная академия наук будет оказывать им практическую помощь в части проведения аналитической работы, определения приоритетов научных исследований для решения региональных проблем, оценки инновационного потенциала региона, привлечения ученых центральных научных организаций для выполнения региональных научных программ, а также организации комплекса мер по внедрению в производство результатов исследовательской деятельности через развитие системы распространения знаний и коммерциализации научных достижений.

Кроме того, академия будет всячески поддерживать вопросы расширения сети филиалов центральных научных организаций на местах и создания на базе крупных региональных бизнес-структур научно-производственных центров.

Усилия Национальной академии наук также будут направлены на сис­темное решение существующих и будущих проблем, возникающих под воздействием глобальных вызовов, за счет разработки и реализации крупных междисциплинарных научно-технических программ. Прежде всего это решение проблем управления водными ресурсами, устойчивого развития сельского хозяйства в условиях изменения климата и другие. По некоторым из них уже начата работа.

Только такие конкретные меры поз­волят отечественной науке в полной мере выполнить те задачи, которые поставил Глава государства в своем Послании народу Казахстана перед научным сообществом.

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