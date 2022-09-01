Период выплат по уходу за ребенком увеличат в Казахстане

В Казахстане увеличат период выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы увеличим период выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода. Это поможет им легче вернуться к трудовой деятельности", – заявил Президент РК.

Глава государства отметил, что важным элементом благополучия граждан станет создание единой системы адресной социальной помощи.

"С 2023 года планируется внедрить цифровую карту семьи и социальный кошелек. В рамках этих инициатив будут интегрированы различные меры государственной поддержки. Они станут понятными и самое главное точечными и проактивными", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.