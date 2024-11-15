Перизат Кайрат снята с должности Федерации паранастольного тенниса

Спорт
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Как отметили в организации, с момента её назначения никакие официальные заседания и рабочие приказы под её руководством не проводились

Фото: instagram.com/01pk/

Федерация пара настольного тенниса Республики Казахстан сообщила, что Перизат Кайрат больше не является президентом организации в связи с её задержанием и проведением расследования, передает Kazpravda.kz

Решение принято 14 ноября 2024 года на внеочередном собрании Федерации.

«Отмечаем, что с момента её назначения никакие официальные заседания и рабочие приказы под её руководством не проводились.

Мы продолжим работу в соответствии с принципами прозрачности и законности, поддерживая развитие пара настольного тенниса и наших спортсменов», – высказались в федерации. 

Ранее сообщалось, что Кайрат задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, которые потратила на себя, будучи главой благотворительного фонда.

#увольнение #федерация #Перизат Кайрат

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