Перизат Кайрат снята с должности Федерации паранастольного тенниса

Как отметили в организации, с момента её назначения никакие официальные заседания и рабочие приказы под её руководством не проводились
Федерация пара настольного тенниса Республики Казахстан сообщила, что Перизат Кайрат больше не является президентом организации в связи с её задержанием и проведением расследования, передает Kazpravda.kz
Решение принято 14 ноября 2024 года на внеочередном собрании Федерации.
«Отмечаем, что с момента её назначения никакие официальные заседания и рабочие приказы под её руководством не проводились.
Мы продолжим работу в соответствии с принципами прозрачности и законности, поддерживая развитие пара настольного тенниса и наших спортсменов», – высказались в федерации.
Ранее сообщалось, что Кайрат задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, которые потратила на себя, будучи главой благотворительного фонда.