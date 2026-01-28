Персональная доля национального богатства

Статьи,Мнения
105
Тимур Авенов, руководитель отдела анализа эффективности законодательства Института законодательства и правовой информации РК

Каковы первые выводы программы «Нацфонд – детям»?

Есть темы, которые долго живут в виде общих слов. Нацио­нальный фонд как раз из таких: вроде бы все понимают, что он «про будущее», но для большинства семей это будущее оставалось где-то за пределами личного опыта. Программа «Нацфонд – детям» впервые сделала Национальный фонд не только экономической категорией, но и понятным бытовым фактом. У ребенка появляется своя, персональная доля, и сама эта мысль меняет вектор. Национальные накопления перес­тают быть чем-то «не про нас», они становятся частью семейного горизонта планирования.

Идея родилась не в кабинетной логике ведомственных программ. Президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о справедливом распределении национального богатства и ответственности перед будущими поколениями, предложил нап­равлять часть инвестиционного дохода Национального фонда на накопления детей. Важный момент заключался в том, что речь шла не о разовой акции и не о «подарке», который быстро расходится по текущим потребностям, а о создании устойчивого механизма, который год за годом работает одинаково и для всех.

По действующим правилам 50% инвестиционного дохода Нацфонда ежегодно распределяется поровну между детьми, гражданами Казахстана, рожденными с 2006 года. До 18 лет эти средства не снимаются и не тратятся. По достижении совершеннолетия они становятся целевыми накоплениями, и использовать их можно только по двум направлениям: улучшение жилищных условий или оплата образования. Такая конструкция кому-то кажется жесткой, но именно она отличает институт от разовой выплаты. Деньги не растворяются в текущих тратах и не превращаются в прибавку к семейному бюджету на один месяц. Они должны сыграть в другой логике – как стартовый капитал взрослой жизни.

Первые цифры уже известны, и это главный аргумент для общества, привыкшего сомневаться.

По данным ЕНПФ, за 2023 год каждому участнику начислили 100,52 доллара. За 2024-й начисление составило 129,38 доллара. Дополнительно был учтен инвестиционный доход 3,04 доллара тем, кто получил первые средства за 2023 год (кроме рожденных
в 2006-м). В итоге для ребенка 2007 года рождения совокупные накопления за два года достигли 232,94 доллара. Сумма не выглядит «переворачивающей жизнь», и было бы нечестно создавать иллюзии. Но программа и не про мгновенный эффект. Она про новую норму, где государство превращает часть дохода от национальных активов в личный ресурс будущего гражданина.

Не менее показательной стала практика использования средств теми, кто уже достиг 18 лет. По информации ЕНПФ, на 1 января 2026 года с момента запуска выплат было исполнено 205 505 заявлений, а уполномоченным операторам переведено более 31,61 млн долларов для последующего зачисления на счета молодых граждан. На языке обычного читателя это означает простую вещь: программа перес­тала быть красивым обе­щанием. Она проходит полный цикл – от начис­ления до реального платежа по выбранной цели.

Есть еще один нюанс, который часто недооценивают, но именно он формирует доверие. Семья не должна «входить» в программу через заявления и кабинеты чиновников. Участие автоматическое, а проверка доступна в несколько кликов через kids.enpf.kz и сервисы электронного правительства eGov.kz и eGov Mobile.

Когда социальная мера становится цифровой рутиной, она перестает быть поводом для слухов и превращается в рабочий инст­румент. Однако здесь же проявляется и первая проблема: цифровая доступность не всегда означает понятность. Часть семей испытывает трудности не потому, что сервисов нет, а потому что не хватает простого объяснения, где именно смотреть, что означает статус накоплений до 18 лет, почему сумма меняется из года в год.

Отсюда возникает и главный риск, который сегодня стоит обсуж­дать открыто. Это риск ожиданий. Люди склонны воспринимать начисления как «гарантированную выплату», хотя размер зависит от инвес­тиционного дохода Национального фонда и может различаться по годам. Если этот факт не проговаривать прямо и регулярно, разочарование становится питательной средой для мифов, обвинений и недоверия. Свою роль играет и человеческая логика. Многим хочется видеть в программе не долгосрочный инструмент, а быстрый ответ на бытовые запросы. Но именно тогда программа потеряет­ смысл и превратится в очередной поток потребления, не меняющий стартовых возможнос­тей молодежи.

Вторая группа проблем связана с применением целевых правил в реальной жизни. Формула «жилье или образование» выглядит простой, пока не сталкивается с конкретными ситуациями. Что считать образовательными расходами в широком смысле, как быть с подготовительными курсами, с проживанием студента во время учебы, с разными форматами обу­чения? В жилищном вопросе тоже хватает пограничных кейсов. Если правила не объясняются ясно, а решения по спорным ситуациям выглядят непредсказуемо, граж­данин воспринимает отказ как несправедливость, даже если формально отказ правомерен.

Поэтому на этапе, когда прог­рамма уже запущена и работает, усиление должно идти прежде всего по линии ясности и предсказуемости. Нужна простая, единая для всей страны «карта правил» на одном листе, без ведомственной лексики, с ответами на самые час­тые вопросы и с понятным марш­рутом действий для семьи и для совершеннолетнего участника. Ее важно распространять не только онлайн, но и офлайн, в школах, вузах, ЦОНах, потому что социальные институты укрепляются там, где есть живой контакт и привычные точки доверия. Не менее важно дать гражданам понятный механизм обратной связи в случае отказа, чтобы человек видел причину и путь исправления, а не тупик.

Отдельная задача связана с коммуникацией о расчетах. В обществе не должно оставаться ощущения «тайной бухгалтерии». Инвестиционный доход, формула распределения, причина различий по годам, базовые принципы управления активами должны объяс­няться простым языком регулярно, без усложнений. Это снижает напряжение и защищает саму идею от политизации.

Если подводить первые итоги, можно сказать так: «Нацфонд – детям» пока не про большие суммы, но уже про большой смысл. Он переводит разговор о справедливости с эмоций на правила, а разговор о будущем – с абстракций на конкретные цифры, которые можно проверить. В этом плане программа выглядит не как разовый жест, а как попытка закрепить новую норму ответственности. И именно от того, насколько понятными и предсказуемыми будут правила применения, насколько качественно будет выстроена коммуникация и обратная связь, зависит, станет ли эта инициатива устойчивым институтом или останется просто красивым эпизодом.

#программа #мнение #Нацфонд детям

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
В ОСА – новый президент
Расширяется сеть кадетских классов
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Два золота из Стамбула
О доверии и понимании
Нелегальные «подарки»
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Малыш получил шанс на жизнь
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
Сюрприз для гвардейца
Сакральный смысл казахских узоров
Долгострои экологии вредны
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
От надувной техники до дронов и роботов
Когда бизнес думает о городе
Двусторонние отношения укрепляются
Персональная доля национального богатства
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Усилили тренерский штаб
Низкий поклон героям
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Пространство открытого и ответственного диалога
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
Театр нового формата
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Говорят участники курултая
Как парламентская реформа вписывается в логику Конституции
Комплексный подход
Сохранить культурное наследие и историческую память

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]