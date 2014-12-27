Персональное спасибо Статьи 661 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Начало же грандиозной Общенациональной акции Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева­ положил аким области Ерик Султанов, с громадными букетами роз и корзинами с новогодними подарками посетивший пятерых уважаемых петропавловцев, прошедших огненными фронтовыми дорогами. Когда-то на Бородинском поле, направляя своих сыновей в самое пекло сражения, генерал Раевский произнес: "Нет для человека лучшего способа начать жизнь, как послужив Родине". Его слова не поблекли со временем, напротив, стали принципом становления всех последующих поколений. В том числе, нет, прежде всего – и того, что приняло первый удар, выстояло и, одержав победу в самой страшной войне, спасло мир от фашизма. Судьба каждого из этих людей достойна поклонения и подражания.



Анна Акимовна Васянова в 1943 году после окончания Томского медицинского института была направлена на Центральный фронт. Служила ординатором хирургического отделения в военном госпитале. На ее счету – Курская битва. Потом – госпитали при Белорусском фронте, 5-й ударной армии штаба оккупационных войск в Германии. В память о тех днях среди множества других наград надевает она орден Отечественной войны II степени, медаль "За победу над Германией". И в мирное время она осталась верна благородной профессии – спасать людей. В Северо-Казахстанскую область приехала из Украины на освоение целины, работала врачом в областной и 1-й городской больницах.



Бронислава Антоновна Головань родилась в городе Куйбышеве Новосибирской области. В 20-летнем возрасте стала связисткой на 2-м Украинском фронте. Победу встретила с орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Германией". Ее общий трудовой стаж составляет 44 года.



Куанышпай Байманов – местный уроженец, на воинскую службу был призван в 1939 году. Боевое крещение принял в первые дни войны в Белоруссии, где советские войска терпели поражения. К. Байманову удалось избежать пленения, он примкнул к партизанам. За его орденом Отечественной войны, медалями "За победу над Германией", "За освобождение Белоруссии" – дерзкие рейды по тылам врага, пущенные под откос поезда, ранение в 1944-м и возвращение в часть – до Победы, после которой вернулся в родное село Жаргайын, где трудился механизатором, электриком, мотористом.



Орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За победу над Германией" отмечен боевой путь капитана Мукатая Айтбаева из села Ушкудук Советского района СКО. В том же районе после демобилизации с 1952 года до ухода на пенсию служил в органах внутренних дел в должности начальника милиции.



Для ветеранов Великой Отечественной воевавшие на одном фронте – не чужие. Так и для Мукатая Айтбаева полковник Анатолий Иванович Гершунов – побратим, оба в составе 1-го Украинского сражались. Последний о себе говорит так: "Ушел в армию призывником, вернулся пенсионером", он до 1961 года прослужил в танковых войсках. Имеет право ношения формы, на кителе – два ордена боевого Красного Знамени, орден Отечественной войны обеих степеней, медаль "За боевые заслуги" и редкий орден Александра Невского, вручавшийся военачальникам за искусные боевые операции. Его Гершунов получил за руководство взятием немецкого города, в который наши все никак не могли войти.



Для каждого из них у Ерика Султанова нашлись теплые слова, всех он дотошно расспросил о здоровье, не испытывают ли в чем нужду. Жалоб не оказалось: ветераны войны в Северо-Казахстанской области пользуются постоянным вниманием. К их услугам профилакторий, они имеют возможность бывать в санаториях, ни у кого нет жилищных проблем, медики, соцработники – их постоянные визитеры, их уж как родню встречают.



Но поздравление от имени Главы государства даже для них – событие из ряда вон выходящее. Все, признают, испытали одни из самых лучших минут в своей жизни. "Особенно весома Общенациональная акция по поддержке ветеранов именно сегодня, когда осуществляется так много нападок на наше прошлое, подвиг советского народа всячески очерняется, – сказал Анатолий Гершунов. – Мы видим в ней весомое подтверждение политики, осуществляемой Нурсултаном Абишевичем, направленной на укрепление национального единства через бережное отношение к истории. У страны, свято чтящей прошлое, – светлое, надежное будущее".