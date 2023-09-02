Перспектива на века

В нынешнем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев представил основные контуры предстоящих структурных экономических реформ. И в качестве одной из главнейших задач определил формирование прочного промышленного каркаса страны и обеспечение экономической самодостаточности.

«...Основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более насущной, актуальной», – подчеркнул Президент.

Углехимия – одна из приоритетных отраслей, позволяющая выполнить эту задачу и сформировать в Казахстане кластеры высокого передела. Но для ее решения стране необходима комплексная программа, считают эксперты отрасли.

Ведь сегодня при уровне ежегодной добычи 110 млн тонн угля только 3% от этого объема идет на производство готовой продукции, да и то это в основном кокс, тогда как экономика Казахстана нуждается в других изделиях углехимии.

– Основной проблемой обрабатывающего сектора являются отсутствие базовых производств и то, что значительная часть сырья импортируется. Мы уверены: через воплощение углехимических проектов сегодня можно решить эти вопросы, – говорит председатель правления альянса предпринимателей «Парасат», глава Казахстанского союза химичес­кой промышленности Олег Пак.

Пилотными площадками могли бы стать два крупнейших угольных центра страны – Темиртау и Экибастуз.

– Мы предлагаем создание на базе «АрселорМиттал Темиртау» и «Богатырь комир» углехимичес­ких технопарков с производством базового сырья и конечной продукции высокого передела. Реализация данных проектов позволит создать около 10 тысяч рабочих мест для высококвалифицированных сотрудников, существенно увеличить ВВП Казахстана, снизить стоимость потребительских товаров и увеличить конкурентоспособность отечественных товаропроиз­водителей, – считает Олег Пак.

С таким предложением выступили альянс предпринимателей, а также ТОО «Центр развития углехимии в Казахстане» совместно с ОЮЛ «Казхимпром», инициировав обращение в адрес Премьер-министра и ряда министерств.

Но помимо стратегического решения о старте комплексного развития углехимии отрасли нужны четко прописанные «правила игры». Бизнес должен понимать условия для привлечения инвестиций в сектор, а для этого в том числе необходимы внесение изменений в законодательство по стимулированию развития углехимии на базе добывающих и энергетических компаний, разработка соответствующей государственной программы.

Можно изучить опыт Китая, где углехимия за последние 20 лет стала одним из приоритетов национальной промышленной политики. Там, к примеру, добывающие компании обязаны направлять на глубокую переработку определенную долю добытого угля. А без этого требования им было проще по привычке продавать каменное топливо энергетикам.

Сегодня лидерами в сфере углехимии являются и другие крупнейшие экономики мира – США, Канада, Австралия, ЮАР. К примеру, в Южно-Африканской Республике разворот в сторону этой отрасли был вынужденным шагом из-за дефицита традиционного топлива в условиях многолетнего эмбарго. Теперь же благодаря разработанным в свое время уникальным технологиям сжижения угля в ЮАР до 40% общестрановой потребности закрывают топливом, произведенным именно из угля.

Однако Казахстану такой вектор развития углехимии совершенно не подходит, поскольку такое топливо будет стоить в разы дороже, чем традиционное. В том же Китае, где рыночная стоимость бензина и солярки сегодня в два раза выше казах­станской, производством топлива из угля занимаются только в стратегических целях.

А вот выпуск удобрений, химикатов, сырья для полимеров можно считать принципиально перспективным. И здесь Казахстану опыт Китая тоже может пригодиться.

– Современная углехимия поз­воляет производить из угля сотни видов химической продукции, которая в дальнейшем используется для производства более чем тысячи видов конечных продуктов с высокой добавленной стоимостью, – говорит генеральный директор ТОО «Центр развития углехимии в Казахстане» Шу Чэну. – Есть несколько основных направлений: из угля получают кокс и карбамид, с помощью угля происходит очищение каменноугольной смолы и сырого бензола, есть производство метанола и водорода из коксового газа и других продуктов. Большую часть этого и другого сырья промышленность и сельское хозяйство Казахстана импортируют. Поэтому задача для развития углехимии здесь – это в первую очередь импортозамещение.

Более того, у большинства видов этой продукции имеется высокий экспортный потенциал, а у казахстанских производителей одним из преимуществ будет еще и достаточно дешевое сырье. К примеру, углехимичес­кий кластер китайского города Хуайбей сегодня выпускает конкурентоспособную на мировом рынке продукцию при том, что сырье – уголь – закупает примерно по 160 долларов за тонну. В Казахстане же цены за тонну угля начинаются от 15 долларов. В таких условиях страна просто обязана организовать глубокую переработку сырья.

Задачу перейти к качественно другой модели развития как раз и отметил Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.

«Важно максимально задействовать свое сырье, свои кадры и товары, другими словами, все то, что называется внутристрановой ценностью, – подчеркнул Президент. – Государство совмест­но с крупными предприятиями должно «замкнуть» производственный цикл в стране. Для этого потребуется применить как регулирующие, так и стимулирую­щие механизмы. Обрабатывающая промышленность должна получать сырье в достаточном объеме и по адекватным ценам».

Представители отрасли считают, что углехимические проекты не только позволят казахстанскому бизнесу выйти на новые рынки сбыта, но и помогут решить часть экологических вопросов. По словам Олега Пака, тот же Темиртау был включен в пилотное предложение, поскольку углехимические технологии предполагают утилизацию вредных газов, получаемых при коксовании угля, которые сейчас уходят в атмосферу.

– В контексте глобальных усилий по достижению «зеленого» развития и углеродной нейтральности становление углехимичес­кой промышленности имеет большое значение, поскольку оно может оптимизировать использование угольных ресурсов, принести хорошие экономичес­кие выгоды, способствовать «зеленому» развитию угольной промышленности и экономичес­кому росту регионов с богатым запасом угля, – отмечает исполнительный директор ОЮЛ «Казхимпром» Роза Булинбаева.

При этом стоит напомнить, что в феврале Президент своим Указом утвердил Стратегию достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, ставящую цель значительно снизить потребление угля для генерации электроэнергии и в долгосрочной перспективе прекратить его использование как топлива полностью.

А ведь на сегодняшний день Казахстан занимает восьмое место в мире по его запасам. Доказанные запасы каменного топлива составляют 34,2 млрд тонн – это 4% от общемирового объема. Угля Казахстану хватит более чем на 250 лет, и продолжать его использовать исключительно в качестве топлива по меньшей мере расточительно.