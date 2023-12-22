Перспективные районы застройки Астаны назвал Касымбек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению президента разработан новый Генеральный план развития Астаны до 2035 года. Территория города остаётся неизменной – почти 80 тысяч гектаров. Подробнее об этом рассказал аким столицы Женис Касымбек, выступая на отчётной встрече в Службе центральных коммуникаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ortcom.kz.

По словам градоначальника, значительную часть составят «Зеленые клинья», которые вместе с парками, набережными вдоль рек Есиль, Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Есиль, составят единый природно-ландшафтный комплекс.

«Согласно новому генплану перспективными районами застройки определены районы Аллеи Мынжылдык, жилой массив Тельмана и район западнее проспекта Туран. Прогнозируется, что в ближайшие 10 лет население города вырастет до 2,3 млн человек. Жилищный фонд увеличится в 2 раза и составит почти 68 млн кв. м жилья», – отметил спикер.

Согласно новому Генплану, до 2035 года будет построено 178 детских садов и 164 школы, 93 учреждения здравоохранения.

Проект Генерального плана согласован общественностью города, депутатами маслихата, прошёл необходимые экспертизы и общественные слушания, добавил аким.