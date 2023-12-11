Перспективы нефтяного региона

Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал аким области Серик Шапкенов. По его словам, объем инвестиций в основной капитал составляет в этом году 2,4 трлн тенге. Из них на внешние инвестиции приходится 902 млрд тенге, на внутренние – 1,5 трлн.

Доля Атырау в привлеченных в страну инвестициях составляет 18,3%. Прямые иностранные инвестиции в область дос­тигли 3,5 млрд долларов.

По словам главы региона, в следующем году планируется завершить работы на трех крупных инвестобъектах. Это, во-первых, Атырауский вагоностроительный завод стоимостью 76 млрд тенге, где будут заняты 1 700 человек.

Ждет реализации и проект на 18 млн долларов – склад хранения сжиженного газа. В сфере сельского хозяйства будет построена теплица площадью в 5,6 га. Объект обойдется в 8 млрд тенге.

Аким области также озвучил основные макроэкономические показатели. На сегодня 24% от общего объема промышленности республики приходится на Атыраускую область.

В первом полугодии объем валового регионального продукта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 315 млрд и составил 6,7 трлн тенге.

Объем промышленной продукции в регионе за январь – октябрь 2023-го в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 14,1% и в денежном выражении достиг 9,1 трлн тенге. В том числе на горнодобывающий сектор приходится 8,4 трлн тенге. В обрабатывающей промышленности выпущено продукции на 563,8 млрд тенге.

Жизненно важной проблемой для всего региона является обмеление Каспия, и для ее решения, считает Серик Шапкенов, необходимо провести научные исследования.

– Глава государства поручил создать инс­титут по изучению Каспия. В настоящее время структура создается совместно с министерствами науки и высшего образования, водных ресурсов. Основная ее часть будет находиться в Актау, а филиал – в Атырау. Думаю, ученые должны изучить положение дел и дать рекомендации. Пос­тупление воды из Жайыка в Каспий было стабильным как в прошлом, так и в нынешнем году, однако, несмотря на это, Каспий мелеет. Более того, наблюдается повышение внутренней температуры морского водоема. Поэтому только после изучения специалистами должны приниматься необходимые меры, – отметил аким области.

Он также рассказал о работе по обеспечению продовольственной безопасности. Объем производства сельхозпродукции увеличился на 1,8%. Приток инвестиций в отрасль возрос в четыре раза и составил 4 млрд тенге. Собрано 199 919 тонн овощей и зерновых, что на 5,4% (или на 10 359 тонн) выше в сравнении с прошлым годом. В целях поддержки субъектов сельского хозяйства выплачено субсидий на 4,8 млрд тенге.

По информации руководителя области, нынче государству возвращено 267 земельных участков общей площадью 224 тыс. га, тогда как в прошлом году клин неиспользуемых и возвращенных земель сельскохозяйственного назначения составил 210 тыс. га, из них 40 тыс. га – пастбищные земли, расположенные на территории населенных пунктов. Эта работа будет продолжена.

– В области заготовлено 600 тысяч тонн кормов. Объем дождевания увеличился до 2 тысяч гектаров, что позволит при многократном посеве кормовых культур получать 55 центнеров с гектара, – отметил Серик Шапкенов.

В регионе реализуются жилищные программы. С начала года здесь введено в эксплуатацию 558 тыс. кв. м жилья. Из них 390 тыс. квадратов – жилья индивидуального, 168 тыс. – коммерческого.

– Для обеспечения жильем молодежи принята программа «Атырау жастары». Мероприятия в ее рамках были разработаны для 100 молодых семей. В рамках региональной программы «Бақытты отбасы – Атырау» жиль­ем охвачены 38 семей, одобрены заявки 26 семей, более 300 обращений находятся на рассмотрении. Особенность этой прог­раммы в том, что участникам предоставляется возможность приобрести жилье без первоначального взноса, – уточнил аким.

Малообеспеченным семьям выделено 242 квартиры, приобретено 292. Для решения проблемы аварийных домов разработана специальная «дорожная карта».

В Атырауской области обеспеченность голубым топливом составляет 99,8%. В этом году подведены газопроводы к селам Кызыл уй и Жаскайрат, проложено 102 км газопроводов. В результате доступом к природному газу обеспечены еще около 300 семей. Идет строительство газопровода для шести сел.

По словам акима области, необходимо добиться стабильного и качественного обеспечения населения природным газом. С этой целью идет расширение газопровода мощностью 50 тыс. кубометров, введенного в эксплуатацию еще в 1994 году, для чего запущен проект «Финская-120».

– Его результатом станет прирост мощнос­ти прокачки газа до 120 тысяч кубометров. Будет построена новая газораспределительная станция, проложен магистральный газопровод протяженностью 46,8 километ­ра. Это позволит обеспечить стабильным газоснабжением города и пригородные поселки, в которых проживают более 160 тысяч человек, – сообщил глава региона.

В области осуществлен проект по расширению электросети западного региона, что позволит увеличить электрическую мощность со 100 до 200 МВт и передать мощность в соседний мангистауский регион.

– В настоящее время рассматривается воп­рос подключения региона к единой электрической системе Казахстана. Продолжаются работы по замене линий электропередачи в населенных пунктах. В текущем году в области обновлено 249 километров электрических сетей. Работы по замене оставшихся 250 километров сетей будут завершены в следующем году, – пояснил Серик Шапкенов.

В фокусе внимания и нарастающая проб­лема нехватки воды. Прогнозируется, что в будущем ее дефицит в регионе вырастет до 30%. В связи с этим начаты работы по запуску новых фильтрующих станций.

По словам акима области, ведется строи­тельство фильтровальной станции № 5, в следующем году она будет полностью завершена. Разрабатывается проектно-сметная документация на водопроводно-фильтровальную станцию № 6, строительные работы начнутся в следующем году. Планируется построить и водонасосную станцию, которая будет подавать воду к этим двум фильтрующим станциям. Строи­тельство начнется в следующем году.

Что касается дорожной инфраструктуры, то в Атырауской области в нынешнем году проложено более 240 км дорог. Ведется строительство трассы республиканского значения Атырау – Астрахань. На сегодня введен в эксплуатацию участок этой автодороги в 252 км.

– В 2023 году в области было построено более 240 километров автомобильных дорог, в том числе по Атырау – 88, в райо­нах – 152 километра. В соответствии с планом до 2027 года планируются реконструкция 77 километров дорог, средний ремонт на 46 километрах, капитальный – на 87 километрах дорог, – рассказал Серик Шапкенов.