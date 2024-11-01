Перспективы сотрудничества обсудил Скляр с China Energy Investment Corporation

Компания управляет 97 угольными шахтами и занимает лидирующие позиции на мировом рынке
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством «China Energy Investment Corporation» — крупнейшей энергетической компании, специализирующейся на добыче и переработке угля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК
В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере углехимии и возможности реализации инвестиционных проектов в Казахстане.
«China Energy Investment Corporation» управляет 97 угольными шахтами с производственной мощностью 650 млн тонн в год и занимает лидирующие позиции на мировом рынке. Зарубежные активы компании расположены в Китае, ЮАР, Австралии, Индонезии, Греции и Германии.
Заместитель генерального директора компании CHN Energy Investment Corporation Group Co. Ltd Янь Гочунь выразил заинтересованность в развитии углехимического производства на территории Казахстана, что может стать важным шагом в расширении экономического потенциала страны.
Данное сотрудничество открывает возможности для обеих сторон, способствует укреплению двусторонних отношений с Китаем в области обрабатывающей промышленности, отметили в кабмине.