Перспективы взаимодействия Национального олимпийского комитета с МОК обсудили в Акорде

Касым-Жомарт Токаев принял спортивного директора Международного олимпийского комитета Кита МакКоннелла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На встрече были обсуждены перспективы взаимодействия Национального олимпийского комитета Казахстана с МОК. Президент отметил ключевую роль Международного олимпийского комитета в продвижении олимпийских ценностей и поддержке атлетов. Глава государства подтвердил готовность нашей страны к дальнейшему сотрудничеству в целях развития отечественного спорта и международного партнерства.

Кит МакКоннелл высоко оценил активное участие представителей казахстанского спортивного сообщества в популяризации олимпийского движения и пожелал сборной Казахстана новых достижений на предстоящих состязаниях.