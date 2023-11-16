Первая партия казахстанского кабеля экспортирована в Узбекистан

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Ученые ЕНУ им. Л.Н. Гумилева совместно с производителями наладили первое казахстанское производство кабеля для фотоэлектрических систем. Контракт на поставку инновационного кабельно-проводникового изделия с радиационно-модифицированной изоляцией заключен с Узбекистаном. Первая партия казахстанской продукции для строительства солнечных панелей уже доставлена в соседнюю страну. 

Фото: пресс-служба ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

Новый вид отечественной кабельно-проводниковой продукции с радиационно сшитой изоляцией создан впервые на рынке Казахстана в результате синтеза науки и производства. Ученые АО «Парк ядерных технологий» при ЕНУ разработали технологию выпуска кабеля для фотоэлектрических систем и улучшили его эксплуатационные свойства,  в том числе термостойкость. Инновационное изделие предназначено для применения в сфере альтернативных видов источников энергии.

«Мы применяем технологию радиоционной сшивки, которая до этого в Казахстане не применялась при выпуске кабельной продукции. Обработка проводится в инертной среде для недопущения окислительной деградации. Данный метод производства не применяется в нашей стране. Мы совместно с ТОО «КазЭлектроМаш» реализуем проект по модификации полимерной изоляции кабельной продукции в защитной среде на ускорителе электронов ЭЛВ-4. Высокий ток термической устойчивости при коротком замыкании, низкая удельная повреждаемость и малая гигроскопичность, большие строительные длины и малый вес кабельных изделий, повышенная нагрузочная способность, обусловленная более высокой допустимой температурой изоляции в рабочем режиме – это только часть отличительных особенностей нашей продукции», - отметил начальник проектной группы АО «Парк ядерных технологий», директор ТОО «BETA IZOL» Азат Нуркасимов.

Кабель для фотоэлектрических систем производит стартап-компания «BETA IZOL», созданная совместно с АО «Парком ядерных технологий» при ЕНУ и ТОО «КазЭлектроМаш». Проектная мощность составляет до 15 тыс. км кабельно-проводниковой продукции. На сегодня наибольший интерес к приобретению отечественного кабеля проявляют соседние страны. Первый контракт на поставку продукции для строительства солнечной электростанции подписан с узбекистанской компанией.

Необходимо отметить, что в 2022 году АО «Парк ядерных технологий» передан ЕНУ. Вузом принята программа развития Общества для коммерциализации иновационных продукции на базе ПЯТ.

#казахстан #сотрудничество #Узбекистан #ЕНУ

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