Первая пятерка! Свежий выпуск 25 января 2024 г. 1:03 0 Андрей Кратенко Заявку на строительство пяти молочно-товарных ферм в рамках большого проекта по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области в льготном кредитовании агропроектов одобрило АО СПК «Солтүстік». фото из архива "КП" Механизмом льготного кредитования воспользовались ТОО «Атамекен-Агро Корнеевка» (село Корнеевка, Есильский район), ТОО «Азия Тарангул» (село Тарангул, Есильский район), КХ «Гердт» (село Власовка, Аккайынский район), ТОО «Нежинка Ерке» (село Нежинка, район им. Г. Мусрепова) и ТОО «Зеленые луга» (село Красная поляна, Тайыншинский район). Агроформирования построят молочно-товарные фермы на 1 300, 800, 400 и 600 голов. Для сельчан откроются 200 новых рабочих мест. Сумма займа у всех разная, она зависит от мощности фермы, но условия кредитования для всех одинаковые. Заем выдается сроком до 10 лет под 2,5 процента годовых. Льготный период составляет до двух лет с момента финансирования. На строительство молочно-товарных ферм в Северо-Казахстанской области выделено 17 млрд тенге. Финансирование осуществляется через АО «СПК «Солтүстік». Для сведения: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» зарегистрировано в январе 2011 года, единственным акционером является акимат СКО. #СКО #кредитование #молочные фермы #агропроект