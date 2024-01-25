Первая пятерка!

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Андрей Кратенко

Заявку на строительство пяти молочно-товарных ферм в рамках большого проекта по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области в льготном кредитовании агропроектов одобрило АО СПК «Солтүстік».

фото из архива "КП"

Механизмом льготного кредитования воспользовались ТОО «Атамекен-­Агро Корнеевка» (село Корнеевка, Есильский район), ТОО «Азия Тарангул» (село Тарангул, Есильский район), КХ «Гердт» (село Власовка, Аккайынский район), ТОО «Нежинка Ерке» (село Нежинка, район им. Г. Мусрепова) и ТОО «Зеленые­ луга» (село Красная поляна, Тайыншинский район).

Агроформирования построят молочно-товарные фермы на 1 300, 800, 400 и 600 голов. Для сельчан откроются 200 новых рабочих мест. Сумма займа у всех разная, она зависит от мощности фермы, но условия кредитования для всех одинаковые. Заем выдается сроком до 10 лет под 2,5 процента годовых. Льготный период составляет до двух лет с момента финансирования.

На строительство молочно-товарных ферм в Северо-Казахстанской области выделено 17 млрд тенге. Финансирование осуществляется через АО «СПК «Солтүстік».

Для сведения: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» зарегистрировано в январе 2011 года, единственным акционером является акимат СКО.

#СКО #кредитование #молочные фермы #агропроект

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