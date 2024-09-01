Первые дети в секторе Газа получили вакцины от полиомиелита

Полноценную кампанию по вакцинации детей от полиомиелита в секторе Газа должны начать с 1 сентября, однако первые младенцы уже успели получить препарат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Hani Alshaer/Anadolu/picture alliance

Первая группа детей получила вакцины от полиомиелита в секторе Газа в субботу, 31 августа. Об этом на своем сайте сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на кадры, снятые агентством Reuters. Уточняется, что одними из первых получателей вакцины стали младенцы в больнице Насер в городе Хан-Юнис.

Организация Объединенных Наций намерена провести вакцинацию от полиомиелита более 640 000 детей в секторе Газа с 1 по 12 сентября. Кампания станет возможной благодаря гуманитарным перерывам в боевых действиях, на которые согласились обе воюющие стороны.