Первые дозорные независимого Казахстана

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Василий Шупейкин, полковник в отставке, заслуженный деятель РК

18 августа свой профессиональный праздник отмечают пограничники

фото Юрия Беккера

Страна начинается с границы

Не в каждом государстве территориальный рубеж нуждается в охране и обороне, не везде есть пограничные военные формирования и не у всех пограничников напряженная служба, а сама граница – натянутый нерв. Все перечисленное без отрицательной частицы «не» – удел молодых государств, и Казахстан, 33 года назад заявивший миру о своей независимости, – один из них.

С принятием декларации «О государственной независимости Республики Казахстан» вопрос номер один – сохранение территориальной целостности. Страна – это строго очерченные границы, неприкосновенные рубежи с охраной от любых посягательств. Поэтому в числе первых государственных нормативных актов 18 августа 1992 года рождается Указ «О пограничных войсках Республики Казахстан». Отныне и навсегда этот день станет отправной датой и в итоге обретет статус профессионального праздника стражей священных казахстанских рубежей.

– Но не указами и постанов­ления­ми сохраняется на границе воспетая поэтами тишина. Прежде всего это личный сос­тав: офицеры и прапорщики, сержанты, старшины и солдаты срочной службы. На тот момент наша задача была не допустить неконтролируемого разброда военнослужащих по национальным квартирам. Страны, которая призывала на службу, больше нет. Приходилось с каждым пограничником беседовать, убеждать, настаивать и объяснять взаимную ответственность: казахстанцы служат в других ставших суверенными республиках, вы служите здесь до замены на соответствующего специалиста, – вспоминает первые дни вступления в суверенитет генерал-майор в отставке экс-начальник главного штаба Хусаин Имангалиевич Беркалиев, в октяб­ре 1991 года – начальник Учараль­ского пограничного отряда.

Большинство все понимали и не оставляли свои посты. Но как быть с законодательной базой? Командиры пограничных соединений, коменданты участков и начальники застав с нетерпением ожидали сначала положение «О пограничных войсках РК», а затем и законы «О Государственной границе РК» и «О пограничных войсках». Естественно, бдительности не теряли, для чего перешли на усиленную охрану рубежей, можно сказать, служили по-фронтовому.

Пограничников со дня возникновения этого рода службы, а затем и войск называли политическими представителями государства на участках, порученных под охрану. Поэтому без опоры на законы и документы, строгого регламентирования службы охрану рубежей Родины строить невозможно.

– Это прекрасно осознавали все, кто служил в Управлении Краснознаменного Восточного пограничного округа, – говорит полковник в отставке Чаймардан Ибраев. – Помню, как нас, разведчиков, собрал первый командующий погранвойсками уже суверенного Казахстана генерал-лейтенант Евгений Михайлович Неверовский и сказал: «Мы – лицо новой страны, провозгласившей светский государственный суверенитет, демократические преобразования и многовекторные дружеские отношения с мировыми державами. Возлагаю на офицеров разведывательного управления подготовку для Верховного совета страны данных для строгого и точного описания линии прохождения границы Казахстана. Готовьте предложения в проект закона «О Государственной границе Республики Казахстан». Мы создали рабочую группу и немедленно приступили к исполнению поставленной задачи.

Вспоминает полковник в отставке Сергей Егорович Проничев:

– До августа 1991 года переговоры с Китаем по погранвопросам вела советская правительст­венная делегация с участием представителей сопредельных с КНР республик. После распада СССР была создана рабочая группа, в которую от Казахстана были включены мидовцы, а от пограничных войск – я, в тот период замначотдела договорно-правовой работы. Группу возглавил Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, тогда заместитель минист­ра иностранных дел.

Президентом перед членами казахстанской делегации были поставлены задачи: изучить историю вопроса и собрать документы для анализа итогов переговоров между СССР и КНР. Довелось Сергею Проничеву поработать и в составе казахстанско-китайской демаркационной комиссии, которой предстояло установить пограничные знаки, подготовить проект документов о демаркации границы, составить подробные демаркационные карты.

– Летом 1997 года начались полевые работы по определению мест для пограничных знаков. Их установку проводили геодезисты и топографы службы делимитации и демаркации государственной границы РГКП «Казгеокарта». Они были первопроходцами и в прямом, и в переносном смысле, – рассказывает Сергей Проничев.

К началу демаркации погранстолбы изготовлены не были, и специалисты проявили немало выдумок. Во избежание задержек с проведением полевых работ они стали заранее определять координаты их установки и обозначать их на местности, чтобы затем по мере изготовления устанавливать столбы без задержек.

23 ноября 1999 года в Пекине руководителями РК и КНР было подписано Совместное коммюнике о полном урегулировании пограничных вопросов между двумя странами. Работа велась более двух лет, и в мае 2002 года в Пекине Касым-Жомарт Токаев подписал протокол.

– Я горжусь, что был причас­тен к этим событиям, – говорит Сергей Егорович.

Уроки демократического самоуправления

Естественно, не только разведчики, но и юристы, а также бывшие политработники, перепрофилированные в воспитатели-психологи, во главе с заместителем командующего Алимуханом Кульшариповичем Абугалиевым создавали документально-правовую базу погранслужбы. Для четкого и оперативного взаимодействия с Правительством штат руководящего звена пополнился отделом договорно-правовой работы, который возглавляли полковники Михаил Данилович Коломиец и Жаныбек Конырбае­вич Аубакиров.

Началась кропотливая, напряженная, почти круглосуточная работа над документами. Сроки отработки конкретики во вновь рождающихся проектах указывались как «еще вчера». Офицерам приходилось ночевать в служебных кабинетах, довольствуясь кофе и бутербродами…

Оглядываясь на пройденный пограничниками путь, хочется отметить: те, кому выпала доля быть первыми дозорными независимого Казахстана, с задачей справились на отлично. Вместе с согражданами воины передового рубежа впитывали первые уроки демократического самоуправления. В рекордно сжатые сроки на все погранзаставы до каждого солдата срочной службы довели утвержденное на высшем уровне положение «Об охране Государст­венной границы РК» и другие нормативно-правовые акты.

– Зная о том, что в главном пограничном ведомстве кипит работа над созданием проектов наших основных законов, мы на границе руководствовались правилом «Бдительность – оружие пограничников», – рассказывает полковник запаса Александр Борисович Дубов, в начале 1990-х – начальник погранзаставы им. Антона Онопко Чунджинского погранотряда. – В соответствии с демократическими веяниями пограничники изучали статьи основополагающих документов, обсуждали их в воинских коллективах, вносили свои предложения. Особенно внимательно и придирчиво отнеслись к докумен­там молодые офицеры. Нам предстояли долгие годы службы, и хотелось, чтобы и служебный, и семейно-бытовой уклад были продуманы до мелочей. Время подтвердило высокий профессионализм старших командиров и начальников, проделавших титанический труд по созданию важнейшей нормативно-правовой базы.

Пока существует угроза извне

В соответствии с принятыми законами в апреле 1993 года состоялся Военный совет Пограничных войск РК, утвердивший проект новой Концепции охраны Государственной границы, предус­матривающий приведение служебно-боевой деятельности войск в соответствие со сложившейся обстановкой и современной политикой страны в области обороны и безопасности. По сути, были заложены основы совершенно оригинальной правовой базы, закрепляющей на международном уровне понятие «Государственная граница Республики Казахстан».

– Становление всего нового лег­ло на плечи офицерского сос­тава и командование войск. Мы пережили несколько реформ. Бывало, приходилось доказывать управленцам Министерства обороны, что пограничные войска – совершенно особый вид военной службы. Здесь главное не муштра личного состава и образцовый строевой шаг, а бдительная служба, знание охраняемого участка, владение всем арсеналом опыта предшествующих поколений, чрезвычайная физическая выносливость и, если хотите, умение обихаживать себя и товарищей в бытовом плане, – продолжает генерал-майор в отставке Хусаин Беркалиев.

На погранзаставе, а именно она на протяжении более ста лет является основным заслоном врагам и нарушителям всех мастей, нет возможности содержать службу быта. И заставское хозяйство пограничники содержат самостоятельно, поэтому каждый боевой штык на счету.

– Так было и будет, пока сущест­вует угроза стране извне, – говорит ветеран. – Дело дозорных – тишина на границе. И время показало – мы с этим справились.

#армия #граница #история #День пограничника

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