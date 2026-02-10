Милан встретил спортивный мир не только изысканной модой, но и звонким хрустом олимпийского льда. Пока на стадио­не «Сан-Сиро» еще не утихло эхо грандиозного открытия XXV зимних Олимпийских игр, наши атлеты уже успели принять первые вызовы.

Фото: НОК

Для Казахстана эта Олимпиада – не просто очередные старты, а проверка на проч­ность нового поколения спортсменов, которым выпала честь выступать за свою страну в самом сердце Европы.

На церемонии открытия казахстан­ская делегация прошла по арене 44-й, и нельзя было не заметить, с каким достоинством несли наш небесно-голубой стяг Денис Никиша и Аяулым Амренова. Выбор Дениса в качестве знаменосца – решение глубоко символичное. Лидер мирового рейтинга в шорт-треке уже приучил нас к медалям мировых первенств, он олицетворяет надежду на тот самый долгожданный олимпийский прорыв.

Первые же соревновательные дни принесли нам повод для сдержанного оптимизма и серьезных размышлений. Главным событием стало выступление наших конькобежек.

На дистанции 3 000 м Надежда Морозова финишировала шестой, продемонстрировав результат, который заставил экспертов заговорить о «казах­станской угрозе» для фаворитов. В мире больших скоростей, где медали отделяют друг от друга сотые доли секунды, шестое место на Олимпиаде – это гроссмейстерский результат. Она боролась на равных с элитой мирового конькобежного спорта, уступив лишь признанным лидерам из Италии и Норвегии. Франческа Лолобриджида, установившая олимпийский рекорд под рев родных трибун, была недосягаема, но то, как наша спортсменка держала темп на последних кругах, внушает уважение. Елизавета Голубева замкнула десятку сильнейших, что также подтверждает высокий уровень нашей школы. Двое в топ-10 – это уже не случайность, а система.

На лыжных трассах ситуация сложилась более драматично. В женском скиатлоне Ксения Шалыгина и Надеж­да Степашкина столкнулись с жесточайшей конкуренцией и непростым рельефом итальянских Альп. Ксения финишировала 53-й, Надежда –

60-й. Да, скептики могут посетовать на цифры во второй половине протокола, но давайте будем объективны: в скиатлоне мы только набираем опыт.

В воскресенье в мужском скиатлоне Амиргали Муратбеков и Наиль Башмаков заняли 45-е и 49-е места. Пока нам трудно тягаться с норвежским «роботом» Йоханнесом Клебо, который предсказуемо забрал очередное золото, но прогресс молодых казах­станцев в плотной группе мирового пелотона заметен. Они не «вывалились» из гонки и боролись до последнего финишного створа.

В эти дни внимание всей страны будет приковано к ледовой арене, где начинаются предварительные забеги в шорт-треке. Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан и Ольга Тихонова готовы выйти на дистанции. На подходе – старты фристайлистов, где Юлия Галышева и Анастасия Городко напомнят миру, что в могуле казахстанская школа – одна из самых уважаемых.