Первые старты

Спорт
95
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Милан встретил спортивный мир не только изысканной модой, но и звонким хрустом олимпийского льда. Пока на стадио­не «Сан-Сиро» еще не утихло эхо грандиозного открытия XXV зимних Олимпийских игр, наши атлеты уже успели принять первые вызовы.

Фото: НОК

Для Казахстана эта Олимпиада – не просто очередные старты, а проверка на проч­ность нового поколения спортсменов, которым выпала честь выступать за свою страну в самом сердце Европы.

На церемонии открытия казахстан­ская делегация прошла по арене 44-й, и нельзя было не заметить, с каким достоинством несли наш небесно-голубой стяг Денис Никиша и Аяулым Амренова. Выбор Дениса в качестве знаменосца – решение глубоко символичное. Лидер мирового рейтинга в шорт-треке уже приучил нас к медалям мировых первенств, он олицетворяет надежду на тот самый долгожданный олимпийский прорыв.

Первые же соревновательные дни принесли нам повод для сдержанного оптимизма и серьезных размышлений. Главным событием стало выступление наших конькобежек.

На дистанции 3 000 м Надежда Морозова финишировала шестой, продемонстрировав результат, который заставил экспертов заговорить о «казах­станской угрозе» для фаворитов. В мире больших скоростей, где медали отделяют друг от друга сотые доли секунды, шестое место на Олимпиаде – это гроссмейстерский результат. Она боролась на равных с элитой мирового конькобежного спорта, уступив лишь признанным лидерам из Италии и Норвегии. Франческа Лолобриджида, установившая олимпийский рекорд под рев родных трибун, была недосягаема, но то, как наша спортсменка держала темп на последних кругах, внушает уважение. Елизавета Голубева замкнула десятку сильнейших, что также подтверждает высокий уровень нашей школы. Двое в топ-10 – это уже не случайность, а система.

На лыжных трассах ситуация сложилась более драматично. В женском скиатлоне Ксения Шалыгина и Надеж­да Степашкина столкнулись с жесточайшей конкуренцией и непростым рельефом итальянских Альп. Ксения финишировала 53-й, Надежда –
60-й. Да, скептики могут посетовать на цифры во второй половине протокола, но давайте будем объективны: в скиатлоне мы только набираем опыт.

В воскресенье в мужском скиатлоне Амиргали Муратбеков и Наиль Башмаков заняли 45-е и 49-е места. Пока нам трудно тягаться с норвежским «роботом» Йоханнесом Клебо, который предсказуемо забрал очередное золото, но прогресс молодых казах­станцев в плотной группе мирового пелотона заметен. Они не «вывалились» из гонки и боролись до последнего финишного створа.

В эти дни внимание всей страны будет приковано к ледовой арене, где начинаются предварительные забеги в шорт-треке. Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан и Ольга Тихонова готовы выйти на дистанции. На подходе – старты фристайлистов, где Юлия Галышева и Анастасия Городко напомнят миру, что в могуле казахстанская школа – одна из самых уважаемых.

#олимпиада #Италия #сборная Казахстана

Популярное

Все
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Важно объединиться вокруг реформ Президента
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Ученые поддержали проект Конституции
Урок в режиме AI
Где контроль, там и качество
В основе – государственные и национальные интересы
Фундамент образованного и инновационного Казахстана
Шаг за шагом к независимому правосудию
Индустрия на ИИ-волне
Миссия – помогать и развивать
Золотой клинок Руслана Курбанова
Драма на домашнем корте
Бронзовый успех
Семь вершин Тяньцзиня
Первые старты
В Алматы презентовали 20-томный сборник «Фарабитану»
«Помни обо мне, думай обо мне…»
Акын эпохи
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
Возрождая кукурузную житницу
Предоставят льготные кредиты
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Важность активизации практических шагов
С акцентом на рациональное землепользование
Дом культуры – сердце села
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области

Читайте также

Семь вершин Тяньцзиня
Золотой клинок Руслана Курбанова
Драма на домашнем корте
Бронзовый успех

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]