Первый казахстанский парк креативных индустрий открыли в Алматинской области

Он занимает площадь в 12 гектар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

По информации ведомства, в Каскелене состоялось торжественное открытие первого казахстанского парка креативных индустрий. Он будет функционировать на базе Energo University (Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева).

Креативный парк занимает площадь в 12 гектар. На территории - благоустроенная парковая зона, спортивные и тематические площадки.

Проект реализован при поддержке МКИ. В церемонии открытия парка приняли участие руководство Алматинской области, депутаты Мажилиса, представители бизнес-сообщества и креативных индустрий.

В день открытия провели и первое мероприятие - Форум киноиндустрии с участием топ-менеджеров и президента Нью-Йоркской киноакадемии (New York Film Academy) Майкла Янга.

В планах запустить на базе парка школу креативных индустрий со всемирно известной академией, где будут готовить профессионалов в области кино, медиа, дизайна, анимации, геймдевелопмента, искусственного интеллекта, зеленых технологий.