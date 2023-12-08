Первый Кубок Казахстана по паралимпийскому бочча проходит в столице

Сенат, Спорт, Парламент
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Председатель Сената Парламента РК, президент Казахстанской Федерации бочча Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии открытия первого Кубка Казахстана по данному виду паралимпийского спорта. В состязаниях участвуют 64 спортсмена из 10 регионов страны, включая дебютантов – юниоров в возрасте от 11 до14 лет

Фото: Н.Байбулин

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что бочча становится все более доступным видом спорта для граждан по всей стране. Растет и профессиональный уровень спортсменов. Свидетельством тому являются официальное признание казахстанской Федерации – членом Международной федерации бочча, проведение Чемпионата Казахстана и участие сборной нашей страны в Азиатских паралимпийских играх, где мы заняли восьмое общекомандное место. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что эти достижения стали возможными благодаря усилиям спортсменов, а также политике инклюзивности, проводимой в стране. Он отметил, что по поручению главы государства предпринимаются меры по поддержке граждан с особыми потребностями и созданию для них комфортных условий.

«Большое внимание реализации в стране принципа инклюзивности во всех сферах жизни уделяет президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. По поручению главы государства делается все необходимое для развития инклюзивных видов спорта. И, в том числе, очень большая поддержка оказывается такому виду спорта, как бочча. Сегодня мы видим, что интерес к бочча растет не только в столице и крупных городах, но и в регионах Казахстана. Мы ожидаем, что уже в ближайшие месяцы появятся новые федерации во многих областях страны. Уверен, в скором будущем мы увидим наших боччистов на пьедестале победителей паралимпийских игр», – сказал Маулен Ашимбаев.

В этой связи, президент федерации отметил, что ожидается открытие региональных федераций по бочча в Павлодарской, Карагандинской, Мангыстауской, Атырауской, Костанайской областях, а также в областях Абай и Жетысу.

Организаторами соревнований выступили «Казахстанская федерация бочча» при поддержке министерства туризма и спорта, столичное Управления физической культуры и спорта, АО «Самрук-Қазына» и Фонд поддержки индустрии туризма и спорта «SportQory».

#казахстан #Сенат #Спорт #бочча #Ашимбаев

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