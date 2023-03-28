Первый пик пройден

На сегодня нет угроз подтопления населенных пунк­тов. В акиматах районов созданы комиссии, которые ведут работу по установлению материального ущерба для оказания помощи от местных исполнительных органов. Напомним, что чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера в середине марта были объявлены в Уральске и пяти районах области.

Согласно гидрологическому бюллетеню, на 27 марта по большинству рек региона наблюдается спад воды. Небольшой подъем зарегистрирован лишь на четырех постах трех рек, в том числе на двух постах по реке Урал – на 15 см у села Январцево и на 10 см – в районе села Тайпак. У села Кентубек река Утва поднялась на 2 см. На посту села Рубежинское река Рубежка за сутки поднялась на 15 см.

Под пристальным наблюдением остаются трансграничные реки Урал и Илек. В ДЧС ЗКО отметили, что ситуация будет складываться исходя из того, как будет формироваться сток талых вод в верховьях Урала на территории Российской Федерации. Пока обстановка там стабильная, повышенных сбросов с Ириклинского водохранилища не производят.

Несколько дней на прошлой неделе жители областного центра наблюдали ледоход на главной артерии региона. Чистая вода сменялась несущимися по течению глыбами льда. Периодические небольшие подъемы уровня были связаны, в основном, с ледяными заторами. В один из них вода зашла на первую линию строения набережной. Уровень воды в Урале над нулем поста по городу Уральску на 27 марта поднялся до отметки в 447 см, показав спад за сутки на 14 см. В прошлом году пик паводка на этом посту – 395 см – был зафиксирован 30 апреля.

На крупных водохранилищах области процент наполнения также заметно превысил показатели прошлого года. Так, Битикское водохранилище в Акжаикском районе заполнено почти на 45%, в 2022-м этот показатель едва превысил 7%. Пятимарское водохранилище заполнено на 80% от проектного объема. Лишь два водохранилища на реке Малый Узень пока заполнены меньше, чем в прошлом году.