Первый пошел!

Запуск агрегата провели в присутствии акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева, лично контролирующего ход реконструкции тепло­электроцентрали.

Как пояснил глава региона, ввод в эксплуатацию первого из трех котлов среднего давления прошел по плану, в соответствии с графиком работ. Дальше предстоит промывка агрегата и запуск в сеть. На очереди еще два котла среднего давления, которые после ряда испытаний также будут подключены к системе.

– Розжиг первого котла является долгожданной новостью для жителей Риддера, – отметил аким. – Это означает, что скоро начнется подача горячей воды социальным объектам – детским садам, школам, больницам. Затем она придет в дома риддерцев.

Далее по графику и в зависимости от погодных условий планируется начать отопление социальных объектов и многоквартирных жилых домов.

По словам главы исполнительной власти Риддера Даулета Батырбаева, для розжига первого котла на теплостанции применили мазутную смесь. В связи с тем что экраны, паропрогреватели и трубы новые, вывод на дежурные параметры займет самое короткое время.

На следующей неделе планируется запуск второго котла среднего давления и следом – третьего. Все в полном соответствии с ранее утвержденным графиком работ. Как заверили в коммунальном предприя­тии, на станции создан 20-дневный запас угля, имеется достаточный запас мазута. Есть все основания надеяться, что отопительный сезон в моногороде пройдет без срывов и аварий.

Напомним, зимний период 2022⁄23 годов прошел в Риддере в режиме ЧС. В работе городской ТЭЦ произошло почти 70 остановок. В ходе проверки, проведенной территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, в деятельности предприятия тогда выявили 198 нарушений.

Для подготовки теплоэлектроцентрали к отопительному сезону 2023⁄24 годов из резерва Правительства было выделено 7,3 млрд тенге на ремонт основного произ­водственного оборудования, а также 1,1 млрд тенге – на капитальный ремонт теплосетей.

Реконструкция предусмотрена для трех котлов среднего и трех котлов высокого давления. Кроме того, из местного бюджета направлено более 500 млн тенге на реконструкцию инфраструктуры, задействованной в производственном процессе.

В сентябре ТЭЦ Риддера перешла из частной собственности под управление местного водоканала, который, в свою очередь, является коммунальным предприятием городского акимата. В конечном счете, как проинформировали в акимате области, тепловая станция полностью перейдет в государственную собственность.