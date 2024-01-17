Первый турецкий космонавт отправится на МКС
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Первый космонавт Турции Альпер Гезеравджи отправится на Международную космическую станцию 18 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».
Ракету с экипажем из 4 человек запустят из Космического центра Кеннеди в США, штат Флорида.
На борту лайнера также будут находиться астронавты из Италии, Турции и Швеции. На МКС они проведут ряд научных экспериментов в областях биологии, медицины и генетики.
«Быть первым космонавтом Турции для меня большая честь. С собой я возьму специальный герб. На нём нарисованы полумесяц и звезда из государственного флага, 16 звёзд, представляющие тюркские государства, и цифра 100, символизирующая 100-летие Турецкой Республики», - поделился космонавт Альпер Гезеравджи.