Первый турецкий космонавт отправится на МКС

Первый космонавт Турции Альпер Гезеравджи отправится на Международную космическую станцию 18 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ» .

Фото: techinsider.ru

Ракету с экипажем из 4 человек запустят из Космического центра Кеннеди в США, штат Флорида.

На борту лайнера также будут находиться астронавты из Италии, Турции и Швеции. На МКС они проведут ряд научных экспериментов в областях биологии, медицины и генетики.