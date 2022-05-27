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Пещера Махамбета и другие открытия
Наталия Портнягина

В рамках 90-летия Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова и месячника науки в регионе состоялась международная комплексная научно-познавательная экспедиция.

Инициатором проведения экспе­диции выступил ректорат Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова, а в числе ее участников – специалисты Уральской противочумной станции, ученые Астраханского государственного, Казанского федерального, Оренбургского государственного педагогичес­кого университетов, Института экологии Волжского бассейна (г. Тольятти) и Палеонтологического института Российской академии наук (г. Москва). Проведены по маршруту экспедиции ландшафтные исследования, орнитологические, спелеологичес­кие и геологические. Проведены геологические исследования на северном побережье озера Индер и на прилегающей части хребта Коктау. Специалистом Уральской противочумной станции осуществлен сбор биологичес­ких образцов для патологического изучения. За 16 дней, с 25 апреля по 10 мая, казах­станские и российские ученые проехали порядка 4 тыс. км по Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской облас­тям, выявляя уникальные ланд­шафтные объекты Северного Прикаспия, отмечая эндемики, а также редкие виды растений и животных.

– Мы начали исследования с горы Большая Ичка в Теректинском районе Западно-Казахстанской области. Это памятник природы областного значения, где встречается немало эндемиков. Затем обследовали территорию в окрестностях озера Аралсор в Бокейординском районе, где планируется открытие в этом году природного резервата «Бокейорда» общей площадью чуть более 314 505 гектаров. После были Нарын-пески Жангалинского райо­на. В Атырауской области наш маршрут лежал на озеро Индер и Индерские горы, нижнее течение реки Эмбы, Северный Устюрт в районе плато Жельтау, горы Койкара и Иманкара, меловые горы Аккегершин. Конечной точкой экспедиции стало меловое плато Актолагай в Байганинском районе Актюбинской области. Оттуда по левобережью вернулись в Уральск, – рассказывает кандидат географических наук, профессор, исполняющий обязанности проректора по научной работе и международным связям ЗКУ им. М. Утемисова Кажмурат Ахмеденов. – Планировали, что пунктов посещения будет больше, но помешала погода – затяжные дожди. Важность такого комплексного исследования в том, что в связи с климатическими и антропогенными изменениями сейчас меняются и границы ареалов распространения растений и животных. Поэтому мониторинг биологического и ландшафтного разнообразия необходим на постоянной основе.

По словам ученого, до этого, в 2010 и 2012 годах, ЗКУ был участником двух международных комплексных экспедиций по маршруту Петра Симона Палласа, организаторами которых выступили Санкт-Петербургский союз ученых и общественный фонд «Евразийский союз ученых». Тогда исследовались территории Западно-Казахстанской и северной части Атырауской области. Также в 2018 году под руководством профессора Кажмурата Ахмеденова проводилась меж­дународная экспедиция «Индер – перспективный геопарк Приуралья», результаты которой нашли отражение в монографиях и публикациях в рейтинговых изданиях.

– Пока мы обрабатываем соб­ранный в экспедиции материал. Полевые данные сравниваются с ранее проведенными исследованиями, после чего будут подготовлены научные статьи, монографии, дневник экспедиции, – говорит профессор Ахмеденов. – Но уже сейчас можно говорить о некоторых открытиях. Так, обнаружено несколько новых для флоры Казахстана видов растений. Ранее они не были отмечены в исследованиях ученых. Получены данные по распространению около 100 видов птиц за пределами известных ранее границ ареалов. В их чис­ле черноухая каменка, южная бормотушка, двупятнистый жаворонок. Есть новые данные включения в Красную книгу РК по местам обитания, участкам локального распространения кудрявого пеликана, степного орла, журавля-красавки и других птиц.

В ходе экспедиции на меловое плато Актолагай ученые обнаружили новую пещеру. Ее длина составляет 12 м, ширина – свыше 3 м.

– Актолагай посещают много ученых и туристов. Но до этого пещера не была отмечена на карте, – поясняет Кажмурат Максутович. – Так как пещера до этого была безымянной, было решено назвать ее «пещера Махамбета», в честь Махамбета Утемисова, чье имя носит наш вуз.

На горе Иманкара была закартирована пещера Иманкара, известная среди местного населения как пещера Нобеля. Ее часто посещают туристы, вот только до этого учеными-спелеологами не была составлена ее достоверная карта. На северном побережье озера Индер проведены геологические и палеонтологические исследования. В рамках герпетологических исследований отмечены 2 вида земноводных и 15 видов пресмыкающихся. Соб­рано более 30 образцов тканей 6 видов змей для ДНК-анализа. Так что ученые не сомневаются: собранный материал может хранить и другие открытия. В целом же по нему будет подготовлен видеофильм, опубликованы статьи в международных научных журналах, будут формироваться совместные заявки на конкурсы научных грантов. Также ученые разработают рекомендации по созданию ряда региональных особо охраняемых природных территорий, в частности в Индерских горах, на Северном Устюрте, на плато Актолагай. Материал будет использован и при создании региональных красных книг. К примеру, ушас­тая круглоголовка может быть рекомендована для включения в Красную книгу ЗКО, информация для которой сейчас собирается. Ученые встретили эту ящерицу в Нарын-песках, отметив, что в ЗКО проходит северная граница ареала распространения этого малочисленного вида. До этого верхняя граница ареала отмечалась на территории Атырауской области. В 1995–2000 годах ученые писали, что этот вид обитает и на песках Аккумы в Чингир­лауском и Каратобинском районах ЗКО. В настоящее время ученые не фиксируют там ее обитание.

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