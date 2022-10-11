"Пьет алкоголь за рулем": на видео блогера отреагировала полиция Алматы

В социальной сети появилось видео блогера, на котором она за рулем пьет алкоголь. Департамент полиции города Алматы прокомментировал ролик, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. Управление местной полицейской службы провело проверку.

"Установлена гражданка К. 1992 года рождения, которая пояснила, что видео снимала 3 дня назад. Женщина утверждает, что в бутылку из-под мартини налила воду. В момент задержания она была трезва", – отметили в ДП города.

Вместе с тем блогера всё же наказали. За управление автомобилем без ремня безопасности в отношении девушки составили административный протокол по части 2 адмстатьи 593, резюмировали в полиции.