фото Игоря Бургандинова

В шоу-руме Светланы Amii woolbrand невероятно уютная атмосфера. Возможно, благодаря стилю помещения – здесь hi-tech удачно интегрирован в казахские элементы интерьера – традицион­ные сундуки из современных материалов, но с национальными орнаментами, красивые корпешки, разложенные повсюду, делают шоу-рум аутентичным – сразу понятно, что здесь Made in Kazakhstan. А еще здесь вам нальют чай по-казахски. Светлана, будучи казахской невесткой, умеет заваривать такой чай.

А началось все с… декретного отпуска Светланы в 2017 году. Вязать она умела с детства, и вот, чтобы полностью не уйти в декретный быт, она сначала обвязала всю многочисленную родню своей интернациональной семьи – всех апашек и ажешек, говорит она, улыбаясь. Увидев одну из вещей, связанных Светланой, к ней обратилась подруга родственницы – свяжи, мол, пуловер, а я заплачу за работу. Потом, как это водится, стали обращаться подруги подруг, соседи соседей – кому джемпер, кому кардиган, а кому и платье. И поду­мала тогда Светлана, уходившая в декрет с позиции экономиста в крупном аграрном холдинге: а не открыть ли цех?

И открыла.

– Мой бизнес вырос из хобби. Мне кажется, дело приносит результат именно в том случае, когда ты относишься к нему не только как к источнику денег, а как к возможности созидать, создавать, – говорит Светлана.

Светлана присмотрела подходящее помещение в активно развивающейся части города. Для начала приобрела бытовую вязальную машину – она и сейчас стоит в шоу-руме Светланы на самом почетном месте, как напоминание о начале пути, так же, как на самом почетном месте лежат и спицы, на которых Светлана вязала свои первые заказы.

Когда, как следствие добросовестной работы, началось масштабирование проекта, Светлана стала изучать предложения на международном рынке по оборудованию для промышленного трикотажного производства. Остановилась на оборудовании из Германии, потому что компания предлагала не только высокотехнологичные вязальные машины, но и присылала специалиста для обучения на них. И вот сегодня Светлана и три ее сотрудницы вяжут на заказ вещи, используя исключительно натуральную пряжу – хлопок, шелк и кашемир. Натуральное сырье – принципиальная позиция Светланы. В мире вещей из полиэстера такой подход действительно восхищает и вызывает уважение, ведь качество продукции из цеха Светланы высочайшее, она сделана с большим вкусом и может составить конкуренцию аналогичным вещам, например, итальянского производства, только в разы (!) дешевле. Светлана, несмотря на технологичность своего производства и наличие сотрудников, не позволяет себе выходных и пропусков – лично следит, чтобы каждая петля вышла качественной. Только участие обеспечивает успех, считает она.

Я заметила, что очень много моих знакомых, да и я сама, перестали быть зависимыми от брендов. Мы хотим носить качественные натуральные вещи, в цену которых не заложена маржа за бренд, перевозку, таможенные процедуры, аренду бутика и так далее. И такие вещи в нашей стране начали производить.

Спрашиваю Светлану: какие программы нужны для развития МСБ в Казахстане? В нашей стране отрасль легкой промышленности находится в развивающемся состоянии, поэтому, считает она, нужны программы, которые действительно закрывают болевые точки предпринимателей. В частности, для «текстильщиков» самая настоящая проблема – это сырье. В стране с такими традициями в текстильной промышленности, где выращивается хлопок, нет производства пряжи натуральных составов. А ведь в Казахстане можно наладить замкнутый цикл производства – есть и сырье, и профессионалы, и традиции!

– Необходимо и льготное кредитование. Также минимальная нагрузка при сдаче отчетности и платежей значительно упрощает работу МСБ. Важно включение локальных брендов в туризм, культуру, сувенирную продукцию, а также адресные консультации конкретно для вязального производства по маркетингу, брендингу, продвижению онлайн-продаж, – говорит Светлана.

Сегодня цех Светланы уже вышел на самоокупаемость. За восемь лет работы и жители столицы, и ее гости, в том числе из-за рубежа, стали завсегдатаями ее шоу-рума. В ассортименте – пуловеры, платки, модные поло, кардиганы, палантины, платья. Есть и обширный ассортимент для мужской моды. Фасоны Светлана, как правило, разрабатывает сама, но часто реализовывает и пожелания заказчиков. На уровень промышленного производства цех пока не вышел. Максимальный заказ – брендированная одежда для крупных компаний, а также для сотрудников ресторанов, оте­лей. Чаще – индивидуальный подход, совместная разработка фасонов, выбор фурнитуры, оригинальных штрихов.

Чем привлекательна одежда подобного производства? Она создается под каждого человека – его стиль, особенности телосложения, когда достоинства можно подчеркнуть, а недостатки «заретушировать» индивидуальными лекалами. А еще для многих важно носить отечественную продукцию – сегодня это становится модным, и это хороший тренд. Надеемся, что подобных цехов в нашей стране будет больше, как и появится производство сырья и фурнитуры, а люди, которые пошли не по пути «купи-продай», а рискованной дорогой производства, будут поддерживаться. Это и есть тот самый малый и средний бизнес – основа экономики страны.