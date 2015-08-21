Пейзажи европейских мастеров

Экспозиция насчитывает около 70 произведений живописи, скульптур и предметов декоративно-прикладного искусства. Специалист музея по связям с общественностью и внешним связям Клара Исабаева обратила внимание на то, что зритель может насладиться искусством итальянских, фламандских, голландских, немецких и французских художников.Основу собрания составили произведения, переданные Государственным Эрмитажем и Музеем изобразительных искусств им. Пушкина, начиная с 1937 года. Дальнейшее пополнение коллекции шло из частных собраний.– В Западной Европе в XVII веке сложились художественные школы Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии, – продолжила Клара Камиловна. – Работы мастеров той эпохи в основном отражали своеобразие истории, быта и культурных традиций.Художников того времени музей представил картинами «Пейзаж» Гаспара Дюге, «Спасение Андромеды» Бурдона, «Пейзаж с Эдипом» Пателя и другими. Среди них Дюге интересен тем, что стал одним из первых пейзажистов Европы.Родился он в семье французского кондитера, обосновавшегося в Италии. В 1630 году известный художник Никола Пуссен женился на сестре Гаспара Анне. Заметив способности молодого Гаспара, Никола стал поощрять его к занятиям живописью и сам преподал ему первые уроки мастерства.Первыми замеченными работами Гаспара Дюге стали его фрески в церкви Сан-Мартино аль Монте в Риме, написанные около 1645 года. Позже, став популярным, художник выполнял заказы для Папы Римского Иннокентия X, испанского короля, герцога Тосканского, аристократических семей Дориа и Колонна.Творчество Дюге ограничивается в основном итальянскими пейзажами, часто дополненными фигурными сценами на библейские и античные мотивы. «Пейзаж» Дюге дорог тем, что в Алматы его творчество представлено только этой картиной. И она неизменно вызывает большой зрительский интерес.