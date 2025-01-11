Писатель жив, пока читают его книги

Вся трудовая деятельность ­Дариги Касымовны была посвящена служению науке и об­ществу. Окончив филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, она пришла в Государственную книжную палату КазССР, где и проработала 33 года, вплоть до выхода на заслуженный отдых. Дарига Касымовна выполняла особую миссию, которая заключалась в сохранении печатной памяти нации.

Всем известно стихотворение выдающегося казахского поэта и драматурга Касыма Аманжолова «Дариға сол қыз», написанное во время войны:

Во сне ли, наяву ли,

Встретил девушку одну,

девушку-мечту...

Нежный лучик улыбался мне,

Но проклятая война,

запылало все в огне...

В трагические минуты перед молодым поэтом возник образ девушки-мечты, который вселил не только надежду, но и помог выжить в беспощадной войне. Не случайно при рождении первой дочери Касым Аманжолов дал имя ей Дарига.

Мое знакомство с Даригой ­Касымовной произошло в 2021 году, когда в рамках празднования в Карагандинской облас­ти 110-летия со дня рождения Касыма Аманжолова в Карагандинском университете им. Е. А. Букетова был создан научный центр «Касымтану», главной задачей которого является изучение духовного наследия поэта. С этой целью сотрудники центра отправились в Алматы, где встретились с дочерью нашего прославленного земляка. Дарига Касымовна поведала малоизвестные факты о жизни и творчестве отца, а также передала в фонд центра его неопубликованные фотографии и рукописи.

Дарига Касымовна, в силу ­своей природной скромности, долгое время скрывала свое увле­чение писательством. Во время встречи среди рукописей Касыма Аманжолова сотрудники центра обнаружили рукописи, принадлежащие перу его дочери. Это были три плотные тетради с авторскими рисунками. После долгих уговоров им удалось убедить Даригу Аманжолову передать их для публикации. Так рукопись попала в мои руки. Признаюсь, с особым трепетом читал произведение, которое было написано 50 лет назад и все это время пролежало на полке. «Повесть о кубинце» – это захватывающий и искренний рассказ о культовом команданте кубинской революции Фиделе Кастро.

Каждый раз, когда в свет выходит новая книга, я спрашиваю: кому она будет интересна? Этот вопрос следует рассматривать и исходя из жанра, проблематики художественного произведения. Я обратился к филологам-литературоведам, которые поддержали мою инициативу публикации повести Дариги Аманжоловой, дав высокую оценку произведению. В нем показана история Кубы через становление личности главного героя. Затронутая тема патриотизма актуальна во все времена. Интересна и жанровая природа повести – «записки моего друга». Это создает атмосферу достоверности, личного участия в описываемых событиях. Здесь также есть место приключениям, подвигам, жизненным перипетиям, любви, дружбе и вероломству.

Презентация книги «Повесть о кубинце» состоялась в алматинской квартире Дариги Аманжоловой. Это стало своего рода подарком к ее предстоящему 75-летию. С этой целью в ­Алматы направилась делегация от Карагандинской области: советник акима области, обладатель ордена «Парасат» Рымбала ­Омарбекова, советник председателя правления – ректора КарУ Мирас Куттыбай, представители научного центра «Касымтану». Выражая благодарность руководству вуза, Дарига Касымовна подчеркнула, что для нее издание книги стало не просто приятным сюрпризом, а настоящим шоком: «Я не представляла, что кто-то заинтересуется моим произведением, да еще и опубликует его».

Дружба с Даригой Касымовной в последние несколько лет позволила увидеть и оценить ее глубокую научную эрудицию, исследовательский талант, высокую требовательность к себе и одновременно искреннюю доб­рожелательность, готовность оказать поддержку. Уже после смерти Дариги Касымовны я получил сообщение от второй дочери выдающегося поэта – Жании Касымовны: «Рахмет, айналайын, мы переболели ковидом, и после этого начались проблемы со здоровьем Дариги. Боролись больше года, но она не вынесла осложнений и покинула нас. Спасибо Вам большое за все, Вы ей подарили столько радости, продлили жизнь. Дарига была Вам так благодарна за издание книги! Будьте здоровы и счастливы, пусть успех Вам сопутствует всегда и во всем!»

Писатель жив, пока читают его книги. Кончина Дариги Аманжоловой – тяжелая утрата для казахстанского общества, но память о ней жива в ее литературном наследии. Добрая память о Дариге Касымовне навсегда останется в наших сердцах.