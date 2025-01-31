«Пиявка – создание нежное, но силу имеет животворящую» – гирудотерапевт

фото из личного архива Тамары Зайпулаевой

Знания седых веков

Тамара Зайпулаева могла стать хирургом или работать терапевтом согласно полученному образованию, но она ушла в отрасль, отношение к которой до сих пор остается неоднозначным. Хотя гирудотерапия известна человечеству со времен Гиппократа, благополучно дожила до наших дней, а в прошлом столетии получила научное обоснование.

На пути в хирургию встали непреодолимые обстоятельства. Зато случай дал ценную подсказку: супруга знакомого мужа обучилась терапии пиявками, и у нее стало неплохо получаться.

Теперь и у док­тора Зайпулаевой опыт в гирудотерапии больше 30 лет, и она абсолютно убеждена, что лечить пиявками можно едва ли не все заболевания. Исключения есть, но их список совсем не велик против числа показаний для этого метода натуротерапии.

– Многие заблуждаются, считая, что пиявка полезна тем, что пьет «плохую» кровь. Эффект в другом. Главная ценность – гирудин, он содержится в пиявочной слюне и поступает в кровь по мере того, как она присасывается к коже. Это уникальное многокомпонентное вещество, которое до сих пор не удалось полностью синтезировать, – говорит Тамара Александровна.

Стоит уточнить, что способ­ностью отдавать целебный эликсир в течение 20–25 минут наделена исключительно медицинская пиявка. Любая другая (а наука изучила не меньше 500 видов этих кольчатых червей), например озерная, сохраняет «дикую» манеру: прикусила – и сразу сосать, фермента она почти не дает.

Медицинская пиявка, выращенная в искусственных условиях, – можно сказать, продукт длительной селекции с целью получения самого продуктивного биоматериала.

Вместо таблетки

Состав пиявочного секрета полностью не изучен до сих пор, известно о более чем ста входящих в него целебных компонентов – ферментов и гормонов. Гирудин – наиболее исследованный из них. Он включает большое количество аминокислот, в том числе лизин, глутамин, коллагеназу, аспарагин, глицин, липазу. Каж­дая из них по-своему влия­ет на функции организма, помогая укреп­лять иммунитет, усваивать кальций, защищать стенки сосудов, улучшать мозговую деятельность и даже расщеплять жиры.

– Но все-таки самое важное свойство гирудина – способность разжижать кровь, – продолжает доктор. – А стоит ли говорить, что значит для здоровья исправная система кровоснабжения? Так вот, гирудин как природный антикоагулянт не только препятствует тромбозу, он растворяет застарелые тромбы, что не под силу даже лекарствам.

Другие возможности гирудина – купировать воспаления, снимать отеки, восстанавливать гормональный и психоэмоцио­нальный фон – также имеют научное обоснование. А вот Тамара Александровна получает подобную доказательную базу на собственной практике.

– Что происходит с сахарным диабетом? – приводит пример гирудотерапевт. – Пациенты какое-то время держатся на таблетках, но рано или поздно переходят на инсулин. А первопричина проб­лемы – сбой в поджелудочной железе. С ней нужно разобраться и заставить работать, с чем прекрасно справляется пиявка.

Расцвет фармакологии мог бы положить конец многим направлениям традиционной медицины, в том числе лечению пиявками, невероятно популярному в недавнем прошлом. Но чуда не случилось – лекарственная терапия оказалась далеко не идеальной, хотя бы из-за больших побочных эффектов. Оттого возвращение к вековым знаниям народного целительства становится вполне закономерным.

– Я вижу, как у гипертоников снижается уровень гемоглобина, который не удавалось сбить медикаментами. Получаем результаты при таких серьезных заболеваниях, как киста, миома, они попросту рассасываются. Хорошо работают пиявки при глазных патологиях – катаракте, глаукоме. И эти рекомендации я могу долго перечислять, – продолжает Тамара Александровна.

Червяк вам в помощь

Ограничений у гирудотерапии совсем немного – анемия, злокачест­венные опухоли, беременность. Во всех остальных случаях, утверждает врач, на пиявок можно рассчитывать. Все дело в универсальном механизме воздействия пиявочного секрета: он снимает застой крови и лимфы, останавливает воспаление, восполняет дефицит биологических веществ, а дальше организм сам приводит себя в порядок.

Повод для особой гордости доктора Зайпулаевой – дети, рож­денные после категоричного диагноза «бесплодие»: у восьми пар из десяти, которым она взялась помочь, появились долгожданные малыши. Авторскую методику гирудотерапии при репродуктивной дисфункции Тамара Александровна собирается запатентовать. И делится другими успехами из своей практики:

– Прогресс наблюдается у перенесших ковид, причем улучшения есть при самых серьезных последствиях. Пиявки помогли пациенту остановить гангрену, за которую уже никто не брался, сейчас лечу сложную язву. Учителя очень любят пиявок, говорят, после сеанса «нервы восстанавливаются». В любом случае гирудотерапия не симптоматическое лечение, а исправление глубинных проблем со здоровьем.

Ежедневно Тамара Александровна принимает до тридцати пациентов, а общее количество посетителей ее кабинета в алматинской клинике в месяц доходит до четырехсот. Кроме больных с хроническими патологиями, которым необходимо каждые полгода получать поддерживающий курс процедур, появляются новые лица – люди довольно молодые и информированные. Как говорит Тамара Александровна, они понимают, что венозная сеточка на ногах – это еще не варикоз, но тревожный сигнал печени, которой нужна профилактика. И пиявки – незаменимые в этом деле помощницы.

По секрету сказать, среди ее пациентов немало тех, чьи имена не принято озвучивать, – таков их статус. К чему это упомянуто? Скорее всего, к тому, чтобы понимать нынешнее положение пиявочной терапии, к которой прибегают отнюдь не «дремучие» люди.

Нежные вампиры

После истории с ковидом Тамара Александровна всерьез задумала отойти от дел, но получила приглашение из клиники, где успешно сосуществуют официальная и традиционная медицина, и не устояла. К тому времени она впервые в Казахстане освоила производство биоматериала для гирудотерапии, когда закупать пиявок за рубежом стало дорого и появились сомнения в качестве импортных поставок.

Сейчас на содержании аквафермы, которую Тамара Зайпулаева создала вместе с руководителем клиники Вадимом Ли, около 30 тыс. особей. В планах – не только обеспечивать специалистов Казахстана кровососущими червями, но и выйти на экспорт.

Пиявки могут жить до 12 лет, у искусственно выведенных медицинских другой жизненный цикл – они погибают после первого же насыщения. Вырастить из зародыша работоспособную пиявку в целом несложно: нужны темнота, чистая прохладная вода и подкормка кровью бычков. Доращивают экземпляры до оптимальных размеров исходя из предстоящего назначения: самых молоденьких и мелких сажают на лицо, дальше отбирают в зависимости от габаритов пациента и решаемой проблемы.

– Но результаты терапии, конечно же, всецело зависят от знаний и умений медика, – добавляет моя собеседница. – Правильной постановке пиявок можно научиться, понимая источники и причины той или иной болезни или недомогания. Поэтому в нашей стране гирудотерапией разрешено заниматься только профессиональным врачам. И это важно для доверия к такому профилю медицинской помощи. А я хочу сказать, оно есть: к нам направляют своих пациентов врачи официальных больниц.

В национальной ассоциации гирудотерапевтов, которую возглавляет доктор Зайпулаева, обучают техникам лечения пиявками своих и зарубежных специалистов, однако в планах открытие еще и специальной школы.

– Спрос на профессионалов нашего профиля есть. Хотим, чтобы о нас больше знали, хотим развить свое направление, делать его более понятным и доступным, – заключает Тамара Александровна.

Признание своей медицинской специальности на самом высоком уровне врач получила ко Дню Независимости. Тамаре Зайпулаевой вручили Благодарность и нагрудный знак «Золотой барс» от имени Главы государства за вклад в развитие отечественного здравоохранения. В ответ награжденная заметила: «В моей профессии есть главное – радость дарить людям здоровье».