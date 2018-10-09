Пластик, стекло и бумагу запретят утилизировать в Казахстане

Пластик, стекло и бумагу с 1 января запретят утилизировать на полигонах, сообщает Кtk.kz.
По задумке Минэнерго сырье уйдет на переработку.
"Местные исполнительные органы совместно с бизнесом уже ведут работу по налаживанию необходимой инфраструктуры. Это, в частности, предусмотрение установки контейнеров для раздельного сбора, пунктов приема вторсырья, а также строительство и введение в эксплуатацию мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий. В настоящее время в стране имеется порядка 130 предприятий в данной сфере", – прокомментировала главный эксперт департамента управления отходами МЭ РК Динара Ажигалиева.
Пока неясно, куда казахстанцы должны нести пластиковые бутылки, стекло и бумагу, чтобы они пошли на переработку. Контейнеров для раздельного сбора мусора практически нигде нет. Поэтому отходы попадают в общий бак. А оттуда – прямиком на полигон.
Макулатура отправляется на крупный алматинский завод по производству бумаги. Но только та часть, которая поступила в пункты приема мусора. То, что люди кидают в обычный бак, смешав с другими отходами, переработать невозможно. В цене именно "чистые" отходы. А разбор мусорных пакетов казахстанцев для сортировщиков – дорогое удовольствие. Браться за них они не видят смысла, проще все закопать.
"Получается, что энергозатрат выше, ее нужно либо мыть уже теплой водой, либо добавлять какую-то химию, что-то еще. Сырье поэтому становится дороже и как бы не очень привлекательным. Поэтому чем чище сырье, тем лучше производителям", – сказал генеральный директор сортирующей компании Астаны Евгений Токушев.
На сегодня переработка мусора составляет всего 10%. Сможет ли она вырасти до 100, в Министерстве энергетики прогнозировать не берутся. А во что превратится запрет ввоза на свалку строительного мусора и пищевых отходов, вовсе неясно. Еще через три года на полигонах планируют запретить и строительный, и пищевой мусор. Но с сортировкой и их сбытом будет еще сложнее. Для перерабатывающих компаний эти отходы пока неинтересны.
