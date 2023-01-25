Платить или не платить? Вот главный вопрос, который по сей день волнует столичных водителей, оставляющих своих железных коней под знаками 5.15 «Место стоянки» и 7.8 «Платные услуги»
Общество
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Насихат Оркушпаева
Идея о необходимости платных парковок в Астане появилась примерно десять лет назад. Для этого даже приглашали консультантов из Москвы. Предполагалось, что по опыту столицы России в главном городе нашей страны и Алматы путем обустройства парковочного пространства удастся решить одну из важнейших задач мегаполисов – организацию городских транспортных потоков. В итоге с появлением первых таких платных парковок лагерь наших автовладельцев поделился надвое. Кто-то выступал за нововведение, кто-то – против.