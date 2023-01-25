Платить или не платить? Вот главный вопрос, который по сей день волнует столичных водителей, оставляющих своих железных коней под знаками 5.15 «Место стоянки» и 7.8 «Платные услуги»

Вокруг платности парковок разгорались настоящие баталии. «С такими решениями и до налога на осадки недалеко», – сетовали недовольные, вспоминая сказочного персонажа синьора Помидора из «Чиполлино». Водители неоднократно поднимали в социальных сетях вопрос о законности установок табличек, предупреж­дающих о платности стоянки. Люди негодовали, с чего вдруг нужно платить за места общественного пользования, и откуда вообще взялась такса в размере 100 тенге?

В 2020-м в дело вмешался столичный прокурор, адресовав тогдашнему акиму обращение с предложением пересмотреть реа­лизацию проекта по созданию, экс­плуатации и управлению платным парковочным пространством мегаполиса. В письме говорилось, что ввиду установок паркоматов (автоматические устройства, обеспечивающие расчет и прием денежных средств за промежуток времени нахождения автомобиля на парковке) без соответствующего постановления акимата нарушаются права людей.

Тогда ответ от местных властей не заставил себя долго ждать. «Жителям столицы не нужно платить за парковочные места ТОО «Парковочное пространство Астаны», установленные вдоль городской улично-дорожной сети, исключение составляет бульвар Нуржол. О возврате средств будет сообщено дополнительно», – успокаивали в акимате, добавляя, что было принято решение о приостановлении расширения проекта, подано заявление в суд о расторжении договора.

Такую реакцию столичные автолюбители восприняли на ура, надеясь, что все вернется на круги своя. Но не тут-то было. Образно выражаясь, представители местных властей погрозили пальчиком частному партнеру, и на этом – все. Последние в итоге продолжают работать по сей день.

А в конце прошлого года сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции, выступая на брифинге в СЦК, вновь наступили на «больную мозоль», сообщив, что в ходе проведенного мониторинга ТОО «Парковочное пространство Астаны» выявлены моменты, которые не соответствуют действующему законодательству и нарушают права неограниченного круга граждан. «Необоснованно взималась плата, и лица привлекались к административной ответственности за несвоевременную уплату», – заявили в ведомстве.

И тут у людей вновь закралось сомнение: точно ли на законных основаниях работают частники? Нет ли сговора с местной властью?

«Деятельность парковочного оператора в столице является законной и обоснованной. Распространяемая в СМИ информация от Агентства РК по противодействию коррупции о незаконном взимании оплаты за парковку не соответствует действительности.­ Все платные парковки работают согласно действующему договору государственно-частного парт­нерства и правилам, утверж­денным постановлением акимата столицы», – отреагировали в ТОО «Парковочное пространство Астаны».

Сегодня, спустя почти месяц после заявления Антикора, каж­дая из сторон продолжает настаивать на своем. В надежде, что представили астанинского акимата прольют свет на ситуа­цию, корреспондент «Казахстан­ской правды» обратилась туда. Но и в акимате дали понять, что деятельность частного партнера по реализации проекта законна.

– На сегодняшний день все платные парковки в столице установлены в соответствии с постановлением акимата города Астаны «Об определении мест, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транс­портных средств в столице». При этом, в случае незаконной установки частным партнером платности парковки на не указанных в постановлении участках, к нему будут применены меры административного взыс­кания в рамках действующего законодательства, – ответили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

Там же добавили, что благодаря деятельности платных парковок городской бюджет с начала реализации проекта пополнился на сумму более 2 млрд тенге. Сборы за парковку составили 202 млн тенге. Все денежные средства от штрафов за парковку попадают в бюджет города без дальнейшего возмещения инвестору. Система платных парковок была реализована на инвестиции ТОО «Парковочное пространство Астаны» на сумму свыше 2,7 млрд тенге. Доход государства составил 92%, доход ТОО «Парковочное пространство Астаны» – 8%. Со стороны государства инвестиции не привлекались.

В самом ТОО уверяют, что денежные средства от платежей и штрафов попадают в бюджет города для финансирования городских программ по развитию дорожно-транспорт­ной инфраструктуры. «Стоимость одного часа на платной парковке – 100 тенге. Компания осуществляет прямые выплаты в бюджет в виде доли от поступлений: от 5 до 25% от выручки. Также есть обязательные выплаты в виде различных налогов (НДС, КПН и прочее), в среднем составляющие 9–12% от совокупного дохода. Проект финансируется за счет инвестиций частного партнера и не подразумевает возмещение затрат из государственного бюджета. Все денежные средства от штрафов за парковку попадают в бюджет города.

По условиям договора государственно-частного партнерства, заключенного между акиматом Астаны и ТОО «Парковочное пространство Астаны», уборка территории платных парковок находится в ведении коммунальных служб города. Земельные участки, отведенные для размещения платных парковок, являются частью улично-дорожной сети и находятся в государственной коммунальной собственности города, соответственно государственный партнер несет затраты по благоустройству, то есть уборке и ремонту дорожного полотна», – добавили в компании.

Но откуда же взялась сумма в 100 тенге? И почему именно 100, а не 20 или 50? На первый взгляд кажется, что тариф взят по принципу «пальцем в небо». Однако в ТОО «Парковочное пространство Астаны» сообщили, что размер и методика расчета тарифа за услуги платных парковок утверж­дена постановлением акимата Астаны от 22 декабря 2016 года № 108-2602 «Об определении тарифа в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств в столице». Однако в самом тексте постановления ничего не говорится о том, по какой формуле высчитывался тариф.

Что же получается? Платные парковочные места в главном городе страны есть, и насчитывается их сегодня 6 916. Возможно, со временем их число возрастет до 10 тыс. По крайней мере, о такой цифре идет речь в документе от 19 нояб­ря 2021 года «Об определении парковочных мест». Независимо от того, станет их больше или меньше, всегда найдутся те, кто поддержит, и те, кто выступит против.

К слову, о первых. Несмотря на длящиеся годами споры об установке платных парковок, некоторые автовладельцы все-таки выступают «за».

– Такие платные места нужны. Во-первых, они дают возможность припарковаться всем желающим. Раньше таксисты могли встать возле какого-либо торгового центра и занимать место целый день. Приходилось искать, где оставить свою машину. Сейчас через мобильное приложение можно оплачивать стоянку поминутно. К примеру, за 30 минут вносишь всего 50 тенге, – говорят люди, отмечая, что платность и дисциплинирует автовладельцев, и оказывает положительное влия­ние на транспортный трафик.

Напомним, что для инвалидов и льготных категорий граждан парковка бесплатна. Так же правом безвозмездной парковки обладают транспортные средства экстренных оперативных служб – полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны. Режим работы платных парковок – в будние дни с 08.00 до 20.00. В выходные и праздничные дни они бесплатны для всех астанинцев.