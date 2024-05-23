Платить не должен, но заплатил

Общество
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Жанат Сисекенова

Регистрация грузового автомобиля в специализированном центре по обслуживанию населения по Актюбинской облас­ти обернулась для мужчины финансовой проблемой.

фото из архива "КП"

Обратившись за получением услуги, он сразу предупредил о праве на освобождение от уплаты государственной пошлины в соответствии с подпунктом 5 статьи 622 Налогового кодекса РК, так как является отцом 17-летней дочери, имеющей инвалидность первой группы.

И все же ему пришлось оплатить госпошлину, так как в информационной сис­теме специализированного центра не появились нужные сведения о льготах услугополучателя, чей ребенок страдает от ДЦП.

Не желая мириться со сложившейся ситуацией, гражданин обратился в департамент Агентства РК по делам госслужбы по Актюбинской области.

На основании жалобы состоялась внеплановая проверка, по итогам которой установлено, что в информационной системе спеццентра по обслуживанию населения оказались неполные сведения в отношении актюбинца, имеющего льготы. В связи с чем было внесено представление услугодателю о возврате 15 876 тенге.

В итоге права гражданина полностью восстановлены, сообщил Мархабат Жонысов, главный специалист управления госуслуг департамента по делам государственной службы.

#инвалидность #госпошлина #льготы #оплата

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