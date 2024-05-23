Платить не должен, но заплатил Общество 23 мая 2024 г. 0:30 7 Жанат Сисекенова Регистрация грузового автомобиля в специализированном центре по обслуживанию населения по Актюбинской области обернулась для мужчины финансовой проблемой. фото из архива "КП" Обратившись за получением услуги, он сразу предупредил о праве на освобождение от уплаты государственной пошлины в соответствии с подпунктом 5 статьи 622 Налогового кодекса РК, так как является отцом 17-летней дочери, имеющей инвалидность первой группы. И все же ему пришлось оплатить госпошлину, так как в информационной системе специализированного центра не появились нужные сведения о льготах услугополучателя, чей ребенок страдает от ДЦП. Не желая мириться со сложившейся ситуацией, гражданин обратился в департамент Агентства РК по делам госслужбы по Актюбинской области. На основании жалобы состоялась внеплановая проверка, по итогам которой установлено, что в информационной системе спеццентра по обслуживанию населения оказались неполные сведения в отношении актюбинца, имеющего льготы. В связи с чем было внесено представление услугодателю о возврате 15 876 тенге. В итоге права гражданина полностью восстановлены, сообщил Мархабат Жонысов, главный специалист управления госуслуг департамента по делам государственной службы. #инвалидность #госпошлина #льготы #оплата