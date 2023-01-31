Платить вовремя за коммунальные услуги – дело благородное. Только для населения не всегда доступное
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Елена Левкович, Астана
До смешного доходит: хотят сознательные граждане оплатить присланные им квитанции от поставщиков коммунальных благ и ну никак! Причем это «ну никак» начинается еще на стадии сдачи показаний приборов учета – не хотят их принимать…
Так-то вроде все просто: постучал вам в двери контролер, вы ему – показания, он записывает их куда надо, ваше дело потом оплатить их по факту. Не достучался до вас – звоните сами и диктуете цифры. Вот тут-то и начинается загвоздка: люди звонят, а на том конце провода никто трубку не берет: тишина…