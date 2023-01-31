Платить вовремя за коммунальные услуги – дело благородное. Только для населения не всегда доступное

Общество
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Елена Левкович, Астана

До смешного доходит: хотят сознательные граждане оплатить присланные им квитанции от поставщиков коммунальных благ и ну никак! Причем это «ну никак» начинается еще на стадии сдачи показаний приборов учета – не хотят их принимать…

Так-то вроде все просто: постучал вам в двери контролер, вы ему – показания, он записывает их куда надо, ваше дело потом оплатить их по факту. Не достучался до вас – звоните сами и диктуете цифры. Вот тут-то и начинается загвоздка: люди звонят, а на том конце провода никто трубку не берет: тишина…

Честно сказать, звонки без ответа жителям столицы не в новинку – в АО «Астана РЭК» трубку никто никогда после первого гудка не хватал. Но в последние дни страсти накалились: привыкшие вовремя платить за электроэнергию граждане потеряли покой и днями висели на телефоне, пытаясь дозвониться и надиктовать злополучные показания счетчика.

«Наконец, после трех дней тщетных попыток, вчера уже в семь вечера смогла пробиться к их автомату, принимающему показания в голосовом режиме. Если так придется делать ежемесячно, то это просто издевательство!», – жаловались граждане в соцсетях.

Кто-то скажет: мол, чего ради убиваться? Уже давно ввели в оби­ход телеграм-бот и сайт, куда можно отправлять показания счетчиков.

– А если я не умею пользоваться этими ботами? – вопрошает коллега Наталья. – Не дозвонившись, решила попробовать через сайт, а там – «Введите номер договора». Я впала в ступор, пытаясь сообразить, есть ли у меня договор, и если да, то где он лежит? На всякий случай попытала счастья и ввела номер лицевого счета, за что тут же была выкинута с сайта. Теперь ищу договор и того, кто мне объяснит, как освоить современные средства передачи информации...

Не стоит думать, что моя коллега – женщина в летах, не способная осилить что-то современнее домашнего телефона. Дама она, как теперь модно выражаться, адекватная, но консервативная в подобных вещах и, очевидно, придерживается мнения «Не ломай то, что работает».

Как и ее свекровь, 80-летняя пенсионерка, которая чуть пальцы себе не стерла, набирая заветный номер РЭКа те же три дня (магическое число в кошки-мышки с монополистом). На четвертый день, в субботу, она услышала автоответчик: сегодня выходной, звоните в понедельник. Старушка обиделась: как будто это ей надо – вызванивать и уговаривать забрать ее кровные...

Ради чистоты эксперимента попыталась и я прозвонить по указанным на сайте номерам. Тех самых заветных трех дней у меня в запасе не было, но, думается, после одиннадцатой попытки дозвониться шансы мои на контакт с РЭКом вряд ли стали выше.

Есть и еще одна «затыка» с цифрами: прием показаний от физических лиц – строго с 10 числа каждого месяца, для юридических – с 24 до конца месяца. То есть юрлица вообще должны совершить невозможное: дозвониться в течение максимум пяти дней! А как это сделать, если линия (а номер call-центра един для всех) и так гнется под напором бабушек и прочих дотошных граждан, желающих сообщить данные счетчиков исключительно посредством своего речевого аппарата?

Правда, знающие люди (моя свекровь, к примеру), уже не раз столкнувшиеся с подобной ситуацией, начинают звонить в РЭК дней за 10 заранее – все равно ведь они предостаточно провисят на линии, слушая короткие или длинные гудки. Такие огрехи не делают чести РЭКу, особенно на фоне недавнего недовольства по поводу странных начислений за электроэнергию в квитанциях за прошлогодний декабрь (мне так и вовсе ничего не начислили).

Организация уже объяснилась: «В связи с техническим сбоем двух программных комплексов ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «Астана-РЭК» произошло некорректное начисление объемов, и, как следствие, выставлены завышенные счета. После совместного анализа и выявления отклонений в программных комплексах будет произведено перераспределение излишней уплаченной суммы на будущие периоды».

На нынешние «несовершенства» у АО «Астана РЭК» тоже есть доводы.

– Дело в том, что прежний поставщик услуг, с кем у нас был договор, не справлялся с большим потоком звонков, были сбои. В ближайшие дни мы переходим на другую площадку телефонной связи, от «Казахтелекома», пропускная способность будет увеличена, – прокомментировала пресс-секретарь акционерного общества Алия Аширбекова.

К тому же, по словам представителя РЭКа, будет увеличено и число операторов, обрабатывающих обращения: на сегодня в call-центре управляются 23 оператора, имея по 50 звонков в очереди. После перехода на новую платформу звонки будут принимать 33 оператора. Всего же, согласно статистике, в день в call-центр поступает до пяти тысяч звонков. Это при учете, что, например, в Есильском и Сарыаркинском районах до двух тысяч обращений обрабатывается через WhatsApp.

Приличный поток граждан обслуживают и на местах. К примеру, в операционном зале офиса по пр. Абая, 80 в неделю бывает до трех тысяч посетителей (подавляющее число обратившихся приходит по вопросам начислений).

Итак, давайте закрепим явки-пароли. Хотите пообщаться удаленно, набирайте 643-407 (в будние дни с 10 числа по конец месяца с 8.30 до 19.30 без обеденного перерыва и круглосуточно через голосовые сообщения). Иные варианты: сайт skpe.astrec.kz; Telegram‐бот AstanaREC_bot; электронная почта для ОДН: odn@astrec.kz.

Можно, как и было упомянуто выше, через приложения, но строго в соответствии с адресом проживания. Данные мессенджеры поддерживают исключительно текстовый формат – звонки и голосовые сообщения не принимаются! Есильский район– +7-771-083-77-95; Алматинский район – +7-771-083-77-92; Сарыаркинский район – +7-777-533-44-68; Байконурский район – +7-771-083-77-93.

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