Плоды вдохновения

Выставка, посвященная 30-летию отделения живописи, получила название «Истоки вдохновения». За три десятка лет состоялось 26 выпусков, подготовлено 149 специалистов, большинство из которых не раз переживали то возвышенное эмоциональное состояние, которое называют вдохновением.

Выставка отлично раскрывает как само это поэтическое понятие, так и его первопричины, истоки.

Слушая молодых художников, рассматривая картины, вдруг ясно понимаешь, что вдохновение – это некая магия, которая придает силы, дарит уникальные идеи, раздвигает творческие горизонты. Истоки же вдохновения кроются в восприятии мира, в нашем опыте и чувствах. А еще в красоте природы. Искусство, культура – они тоже являются источниками вдохновения. И все это можно увидеть и почувствовать в представленных на выставке работах.

Счастливый мир детства представила Рыстыгуль Кушерова. В картине «Спешный выстрел» она показала детей, играющих в асыки. «Солнечным завтраком» наз­вала она другую жизнеутверж­дающую работу. За столиком во дворе деревенского дома на фоне мальв сидит кот. На столе чайник, банка с подсолнухами, яблоки. Светит мягкое утреннее солнце, это значит, что впереди еще весь день и вся эта прекрас­ная жизнь…

Иной взгляд на мир у Виолетты Луканиной. В работе «Среди домов многоэтажных» на перед­нем плане ангел, который молитвенно сложил руки на груди и как будто просит о помощи, глядя, как падают вниз птицы, которым уже нет места среди небоскребов.

С большой любовью написала «Мастериц» Асылжан Казбек. Она же сделала «классический натюрморт». Он хоть и классический, но отнюдь не банальный. Художница представила пейзаж в натюрморте. В работе с пространством юные художники научились решать весьма сложные задачи.

Внимание зрителей обращают на себя автопортреты. Они такие контрастные. Рыстыгуль Кушерова выглядит как утреннее солнце, у нее открытая улыбка, на ней желтая блузка, и она рисует цветы. А рядом автопортрет Зармины Куропатовой – полная противоположность Рыстыгуль. Эта девушка в темном пальто и шапке, она спускается вниз по заснеженной лестнице, в руках сжимает дневник с биографией, а во взгляде угадывается мучительный поиск опоры в жизни.

Интересным получился авто­портрет и у Асылжан Казбек, он тоже сделан на контрасте. В руках девушка держит милого ягненка, но в глазах у нее ни тени сентиментальности. Сразу видно, что эта девушка отлично знает себе цену, она готова защитить и себя, и свое представление об этом мире.

Источником вдохновения для многозначительного натюрморта Полины Старыгиной стала книга Брема Стокера «Дракула». Философской получилась бытовая зарисовка Дарьи Кузьминой под названием «Дом». На перед­нем плане возле старого дома сидит дедушка, у его ног собака, а чуть дальше, в глубине пространства, строится новый дом. Он весь залит солнечным светом. Возле него куры и молодая женщина в желтой юбке. Но старик не смотрит туда, у него перед глазами лежат старые бревна, из которых он, может быть, и хотел бы построить новый дом, да уже нет сил…

Учеников преподавателей колледжа искусств Людмилы Гатыч, Ксении Руженской и Анатолия Тюрина можно узнать по стилю. Так, например, воспитанники Ксении Руженской старательно выпи­сывают декоративные полотна. Там везде тонкие линии, четкие детали и яркие орнаменты. Масло в работах учеников Анатолия Тюрина как будто затуманено патиной времени. Зато какими яркими, чистыми и свежими, точно цветы после дождя, кажутся краски на картинах последователей искусства Людмилы Гатыч.