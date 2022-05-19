Плохое чтение

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Галина Вологодская

Штрафом в 318 тыс. тенге наказали жителя Усть-Каменогорска за распространение запрещенной религиозной литературы.

На днях административный суд Усть-Каменогорска привлек к ответственности 32-летнего жителя города. Мужчина допус­тил правонарушение по части 4 статьи 453 КоАП РК – изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение продукции, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости, насилия и порнографии, если эти дейст­вия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Как следует из материалов дела, сотрудники управления по противодействию экстремизму областного депар­тамента полиции выявили факт распространения запрещенной религиозной литературы. В ходе обыска в квартире жителя Усть-Каменогорска полицейские изъяли еще 17 книг и 8 дисков с материалами, пропагандирую­щими салафизм.

– Экспертиза, проведенная специалистами областного управления по делам религий, определила характер материалов как деструктивного религиозного направления, – пояснили в облдепартаменте полиции. – Нарушитель наказан штрафом в размере 100 месячных расчетных показателей, или 318 тысяч тенге.

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