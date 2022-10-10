Плюс четыре претендента

Документы о выдвижении в качестве кандидатов на президентские выборы подали еще четыре человека.

7 октября в Центральную избирательную комиссию РК поступили документы о выдвижении трех претендентов: Нурлана Сатыбалдиевича Ауесбаева – от РОО «Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана»; Касым-Жомарта Кемелевича ­Токаева – от партии «Amanat», Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана «Ак жол», Организации ветеранов, Qazaqstan Team, Объединения депутатов маслихатов Казахстана, Совета генералов и Казахстанского союза спортсменов; Нуржана Бауыржановича Альтаева – от РОО «Мұқалмас».

Кроме того, 8 октября в ЦИК поступили документы о выдвижении Каракат Жақсылыққызы Абден о ее выдвижении кандидатом в президенты РК от РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников».

Кандидаты представили в ЦИК выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений о выдвижении своих кандидатов, свои заявления о согласии баллотироваться с приложением биографических данных, а также документы, удостоверяю­щие внесение избирательных взносов на счет Центральной избирательной комиссии, копии документов, удос­товеряющих личность, и копии дипломов о высшем образовании.

Вместе с тем, по информации ЦИК РК, 7 октября в Центральную избирательную комиссиию поступило заявление от ряда руководителей филиалов РОО «Мұқалмас» о фальсификации протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения «Мұқалмас» о выдвижении Нуржана Альтаева в президенты Республики Казахстан. В настоящее время по данному факту компетентными органами проводится проверка.