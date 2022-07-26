Плыви, беги, крути

Большого спорта не было так долго, что к его возвращению вернулся и коронавирус.

В столице прошел чемпионат Азии по триатлону среди атлетов возрастной категории U23 и U19. Конечно, это генеральная репетиция перед масштабным стартом Ironman. Но в какой-то мере уже – историческое событие. После стольких отмен и запретов можно видеть на старте представителей Китая, Японии, Кореи.

Военные, кстати, не отстают от спортсменов. 13 августа в Казах­стане, в рамках Армейских международных игр, стартует конкурс «Мастера артиллерийского огня». Военнослужащие различных стран будут соревноваться в выполнении огневых задач из минометов, пулеметов, гранатометов.

Помимо представителей постсоветских республик в этом году участие в играх примут команды Вьетнама, Венесуэлы, Зимбабве, Сирии. Военные отмечают, что в подобных проектах укрепляются дружба, взаимопонимание между странами. И уж точно здесь без сбоя сработает система распознавания «Свой – Чужой». Проблем, как с натурализованной кенийкой Норой Джеруто, медаль которой часть общества никак не может принять за казахстанскую, возникнуть не должно…

И тем более на военных играх сложно представить нелогичное отношение к ветеранам и повторение ситуации с уходом из команды «Барыс» Романа Старченко. После 14 сезонов игрок покинул клуб. Нападающий Константин Романов в социальных сетях резко прошелся по руководству клуба: «С такой философией «Барыс» и сборная Казахстана точно никогда ничего не выиграют, если вы такими игроками, как Старый, разбазаривае­тесь, а берете всякую мишуру».

Когда клуб покидает легенда и настоящий талисман – это печально. Примерно так же грустно, когда в городе исчезают не просто старые, но и знаковые постройки. В Алматы продолжают обсуждать проекты нового пассажирского терминала международного аэро­порта. Напомним, что по плану новых владельцев воздушной гавани под бульдозер должно было попасть историческое здание аэро­порта Алматы, построенное в 1947 году и внесенное в Государственный список памятников истории и культуры местного значения. Однако после начала строительства нового терминала было объявлено об общественных слушаниях. При этом строительство будущего терминала международных вылетов и нового пандуса уже ведется. Новый проект, интегрированный в сохраненное старое здание, пользователей Сети не впечатлил. В варианте с сохраненной достопримечательностью в большей степени темой обсуждения стали скромные экстерьеры. Как будто для пассажиров помпезность важнее безопасности и комфорта.

Чтобы все было нарядным и праздничным – условие непременное. Казахстанский певец Айкын Толепберген обратился к акимату Алматы из-за отсутствия подсветки телебашни на Коктобе. По мнению певца, телебашня должна быть видна всему городу и сиять, как Эйфелева башня. Но здесь, как и с аэропортом – спорно. Коктобе продолжает оставаться одной из самых неоднозначных достопримечательностей города. Возможно, отсутствие подсветки – это такой метод «подсветить» и привлечь внимание к другим, более интересным объектам Алматы?

Достопримечательность, кстати, – это не всегда что-то нарядное. Иногда даже просто название может зацепить. Вот, посмотрите. Казалось бы, проходная новость, ничего интересного: в Мангистау из-за ливневых дождей затонули шесть автомобилей. Но вслушайтесь, как звучит география места действия: Берег Голубой бухты в Тупкараганском районе, в 68 км от города Форт-Шевченко… Если выбирать места, обязательные к посещению только исходя из названия, это сочетание должно быть в топ-10.

И еще о рейтингах. Рекорды просмотров бьет видео с тоя (благо их разрешили!), на котором одним из призов для гостей стал 25-килограммовый мешок сахара. В Казахстане, который на 90% зависит от импортного сахара, даже такой юмор уже не кажется сладким…