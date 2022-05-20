Байконыр: как попасть, где остановиться, что посмотреть?

По дороге в космос

Когда у иностранцев речь заходит о Казахстане,

из периферийных городов нашей страны чаще всего они вспоминают Байконыр.

Как попасть?

Маленький городок с населением в 80 000 человек сейчас находится в аренде у Российской Федерации. У всего мира он ассоциируется с космодромом Байконур, первыми покорителями космоса, могуществом Советского Союза, сумевшего десятилетия назад построить посреди бескрайней казахстанской степи глобальную инфраструктуру для запуска космических кораблей, и архитектурой. Город знаменит тем, что здесь подавляющее большинство зданий, кстати, неплохо сохранившихся, – советской эпохи, он, как музей СССР под открытым небом.

В туристической сфере про Байконыр (город) и Байконур (космодром) говорят, что это «раскрученные объекты». Только вот казахстанцам, например, попасть в турпоездку на космод­ром Байконур не дешевле, чем европейцам, китайцам или, например, японцам.

Как посетить город Байконыр и на что там стоит посмотреть, мы нашим читателям и расскажем. Оговоримся сразу: если вы хотите поездку в город Байконыр совместить с просмотром запуска космического корабля с космодрома Байконур (город и космодром совсем не рядом, они удалены друг от друга на 70 километров), то это – только к туроператору. Ибо самостоятельно, без посредника, то есть турагентства, вы допуск на смот­ровую площадку для туристов на космодроме получить не сможете. Да и туристическое агентство вам поможет не каждое, а только то, что аккредитовано по направлению космодрома и работает напрямую с Роскосмосом. Таковых немного, у них есть сайты, через которые они работают. Так что тур купить не проблема. Но кандидатура каждого туриста, желающего попасть на космодром Байконур, обязательно проверяется.

Здесь, кстати, очень важен воп­рос денег: для всех без исключения туристов, независимо от их гражданства, стоимость трехдневного тура в Байконыр с посещением космодрома Байконур – более 100 тыс. рублей. Напомним, космодром и город в аренде у РФ, отсюда и расценки в рублях. А если в нашем, казахстанском эквиваленте, то это не менее 600 тыс. тенге на человека.

А теперь вариант более прос­той: вы собираетесь в отпуск, хотите посетить город Байконыр (без поездки на космодром) и не хотите больших расходов. Ниже инструкция, как все устроить.

Для начала предстоит решить вопрос: как въехать? Байконыр – город режимный, он огорожен бетонной стеной с колючей проволокой по всему периметру. Въезд возможен только через контрольно-пропускные пунк­ты при наличии у вас пропуска.

И запомните: в Байконыре нет ни железнодорожного, ни автовокзала. Добираться по железной дороге надо до станции Торетам, от нее город в зоне видимости. Можно на самолете долететь до Кызылорды, а уже отсюда добраться до поселка Торетам на рейсовом автобусе за тысячу тенге. И в Байконыр войти потом через контрольно-пропускной пункт, предъявив пропуск и личные документы.

Вариантов получить заветный временный пропуск на посещение города всего два. Первый: попросить родственников или друзей, проживающих там, оформить вам в местном управлении безо­пасности и режима разрешение на въезд в город.

Если у вас нет знакомых или родственников, постоянно проживающих в Байконыре, то тут работает второй вариант: вы обращаетесь опять же в тур­агентство. Выбираете любое в Интернете, связываетесь по указанным контактам и излагаете суть вопроса.

Будьте готовы к тому, что за каждый пропуск, который членам вашей семьи «устроит» тур­агентство, придется заплатить от тысячи тенге и выше. Но пропуск нужен только совершеннолетним гражданам. Дети, путешествующие с родителями, проходят через КПП без пропусков.

Важно: турагентствам совершенно невыгодно предоставлять вам только такую услугу, как оформление въездных докумен­тов, поэтому, разговаривая с оператором, живо интересуйтесь еще и вопросами размещения в гостиницах, организацией питания и экскурсиями. И уже потом переходите к фразе: «Мне нужен только пропуск».

Кстати, в самом Байконыре есть «Центр услуг населению», на сайте этой организации в окошке для вопросов вы можете обсудить с менеджером по туризму все, что вас интересует. В том числе здесь быстро и за разумную цену сделают вам пропуска.

Где остановиться?

Где жить и поесть и сколько это будет стоить – вопрос для туриста всегда насущный. Если уж вы въехали в Байконыр, то разместиться можно либо в гос­тинице, либо на съемной квартире. Хотя официально съемных квартир в городе нет, здесь все жилье муниципальное, все-таки некоторые граждане умудряются его сдавать.

Отели города плохими не назовешь, они часто занимаются размещением иностранных туристов и, как правило, держат марку. Хотя бы в плане санитарной чистоты, коммуналки и вежливости персонала.

Так что номер вы получите чис­тый, кондиционер в нем будет (а это важно, так как летом в Байконыре очень жарко, порой под 50 градусов по Цельсию, и дуют ветра), душевая кабина или ванная, горячая вода круг­лосуточно тоже обеспечены. А также еда в номер на заказ, Интернет, телевидение, в общем, почти любой каприз за ваши деньги. Вас не будут беспокоить жрицы любви, желающие заработать. Персонал практически всех гостиниц говорит на казахском, русском и английском языках. Самое дешевое место в местных гостиницах стоит от 1 700 рублей в сутки.

К слову, в Байконыре есть казахстанская гостиница, называется она «Галакси», это новое и весьма современное заведение, но по ценам не для среднестатис­тического туриста. Если есть возможность платить дорого и хочется пожить несколько дней в роскоши – вам сюда.

Съемная квартира в Байконыре в сутки обойдется примерно в 1 000 рублей, но хозяин жилья не может вам гарантировать безопасность, отсутствие насекомых за плинтусами и в мебели, а также идеальные коммунальные удобства. Практически весь жилищный фонд Байконыра – дома возрастом старше 40 лет. И современные требования к квартирам в них, увы, не предъявишь.

Совет: если вы делаете пропуска через турагентство, то попросите туроператора разместить вас в любом городском общежитии – в отдельной комнате с санузлом и балконом. Это будет дешевле, чем в гостинице, но так же чисто и удобно, и еще одно преимущество – вы сможете готовить на общей кухне. Сэкономите хотя бы на завтраках и ужинах, соорудив себе яичницу или сварив сосиски.

Кстати, о еде. Точек общепита в городе много, они нещадно себя пиарят в соцсетях, поэтому разобраться в том, где вы будете столоваться, сколько вам это будет стоить, вы сможете еще дома. Если не хочется переплачивать в ресторане, смело можете в середине дня заказывать в кафешках сторублевые комплексные обеды или сходить, например, на байконырский рынок. Там можно отведать удивительно вкусный плов, а еще на рынке большой выбор свежей самсы из тандыра – с курицей, бараниной и тыквой.

Что посмотреть?

Вы ж, собственно, едете не только для того, чтобы поесть плова или пожить недельку в общаге. Вам нужна еще и пища для ума. Байконыр – он для интеллектуального туриста, помешанного на космической теме или ностальгирующего по СССР.

Здесь тебе и архитектура середины прошлого века, и зеленые зоны, и памятники советской эпохи. Это, кстати, единственный город на карте Казахстана, где сохранились площадь Ленина, памятник Ленину и улица имени Ленина. И конечно, Байконыр – это город, жизнь которого связана с ракетами и космосом. Поэтому практически все достопримечательности Байконыра прямо или косвенно связаны с ракетостроением, известными учеными, космонавтами и важными событиями в истории космонавтики. Благодаря тому, что Байконыр небольшой город, все достопримечательности можно посетить за несколько часов пешей прогулки.

Итак, обязательно посетите городской Дворец культуры. Он был открыт в 1970-х годах прошлого века и до сих пор является одним из ведущих учреждений культуры. Здесь каждый день масса интересного: репетируют и показывают концерты, организовывают выставки творческие коллективы, проходят различные городские мероприятия. И, самое главное, на первом этаже ГДК расположен музей истории космодрома Байконур. Он очень интересный, к тому же посещение музея стоит сущие копейки, а экскурсоводы здесь – профессионалы своего дела, загрузят вас таким объемом информации, что долго будете ее анализировать.

Площадь имени Ленина является центральной в Байконыре, на ней тоже обязательно нужно побывать. Здесь проходят городские торжества, развлекательные мероприятия. Главная достопримечательность площади – скульп­тура В. И. Ленина, сделайте здесь селфи. К площади примыкает пешеходная улица, именуемая в народе Арбатом. Это километровая часть проспекта Королева, очень удобная прогулочная зона, любовно оформленная солдатами по инициативе генерала Ю. А. Жукова в 1989 году под московский Арбат.

И никак не обойти вниманием два просто потрясающих памятника, рядом с которыми нельзя не сфотографироваться. Памятник Юрию Гагарину, он почти на въезде в Байконыр. Мо­нумент представляет собой фигуру первого космонавта в мире, который поднял руки к небу как бы приветствуя всех. И ракета «Союз», она стоит немного южнее памятника Гагарину, у дороги. Это грандиозный макет, он, кстати, изначально служил для испытаний и тренировок на космодроме. Ракеты-носители «Союз» использовались для выведения на орбиту Земли пилотируемых космических кораблей типа «Союз» и автоматических космических аппаратов серии «Космос». А конкретно этот макет ракеты использовался для проверки функционирования стартовых систем и обучения и тренировок боевых расчетов. Макет в 1980 году было решено передать городу в качестве дос­топримечательности, он был закреплен под углом на железобетонном постаменте и установлен на пересечении улиц Королева и Неделина.

Кстати, кроме «Союза», в Байконыре установлены бюст Янгеля, одного из главных ракетострои­телей СССР и его творение – макет межконтинентальной баллистической ракеты 15А15 (за рубежом известна как SS 17), которая была на вооружении вплоть до 1994 года.

С именем Янгеля связан и другой памятник в Байконыре. Он посвящен печальному в истории космодрома событию: 24 октяб­ря 1960 года здесь проводились испытания ракеты Р-16, в которых участвовали самые передовые ракетостроители СССР, подготовка шла спешная, ведь положительных результатов запуска ждало высшее руководство страны. Из-за нарушения последовательности операций произошел несанкционированный запуск двигателей второй ступени, которые взорвали топ­ливные баки первой ступени. Все, кто находился в радиусе 50 метров, моментально погиб­ли, включая маршала Неделина, в связи с чем иногда этот взрыв называют «Катастрофа Неделина». А Янгель чудом спасся: за несколько минут до взрыва он ушел в курилку, хотя впоследствии именно ему пришлось докладывать высшему руководству о трагедии и принимать удар на себя. Тогда погибли 78 человек. В память о жертвах в Байконыре был открыт Памятник погибшим испытателям.

Во дворе управления МВД России на комплексе «Байконур» установлен на постаменте первый советский милицейский автомобиль ГАЗ-69.

У модели автомобиля ГАЗ-69 интересная история. Он стоял на горьковском, а затем ульяновском конвейере всего два десятилетия, но захватил 3 разные эпохи: «родился» при Сталине, юность и зрелость «козлика», так в народе звали этот автомобиль, пришлись на годы оттепели – время великих строек, духовного подъема и освоения целины, захватил он и брежневскую эпоху «развитого социализма». Грузопассажирский внедорожник хорошо зарекомендовал себя в милиции. На задание в нем могли выехать 8 милиционеров, было куда посадить служебную собаку и положить ящики с инструментом для криминалистов. Полный привод позволял преследовать правонарушителей по снегу и бездорожью. Окна у милицейских газиков уменьшили в размерах настолько, чтобы взрослый человек не мог в них пролезть. Со временем брезентовый верх заменили на цельнометалличес­кий для усиления надежности перевозки задержанных. В некоторых отделениях милиции такие машины служили до 80-х годов. Кстати, в Байконыре есть еще и памятник полицейскому мотоциклу. Тоже весьма любопытный.

В целом в маленьком Байконыре порядка 40 достопримечательностей. А по числу монумен­тов, бюстов на квадратный километр площади этот город – рекорд­смен в Казахстане. Например, здесь огромное количество памятников: академику С. П. Королеву, который располагается на одноименной площади, выдающимся конструкторам М. К. Янгелю, В. П. Бармину, академикам В. П. Глушко, В. И. Кузнецову, Н. А. Пилюгину, М. С. Рязанскому, главному маршалу артиллерии М. И. Неделину, генерал-полковнику А. А. Максимову, генерал-лейтенанту Г. М. Шубникову. А в парке имени Шубникова создана архитектурно-монументальная композиция «Наука-космос»: женщина в одной руке держит земной шар, а в другой – ракету, смотрящую в небо.

В городе масса скверов и зеленых зон, а также десятки красивых зданий, которые стоит сфотографировать. Поэтому, если хотите все осмотреть внимательно, планируйте поездку в Байконыр как минимум дня на три. И обязательно сходите в православный храм святого великомученика Георгия Победоносца, который был открыт 1 апреля 1992 года. Там служит священник, который освящает ракеты перед тем, как их запус­тят в космос!

Не забудьте побывать на Аллее космонавтов и поесть блюда традиционной русской кухни в местном кафе, купить московских конфет в супермаркете и в сувенирном магазине на Арбате приобрести брелки, магнитики, статуэтки. Ведь шопинг и кулинария – тоже часть туризма.