По карману ли форма?

Совсем недавно в Талдыкоргане родители одной из школ возмутились требованием администрации покупать для детей одежду определенной фирмы. Дело дошло до городского отдела образования, где разъяснили, что каждый покупает школьную форму согласно решению попечительского совета учебного заведения и общешкольного родительского комитета.

При этом ими не допускается предпочтение отдельно взятой компании или бренда. «Родители самостоятельны в выборе производителя и приобретении школьной формы», – отметили в ведомстве.

В Талдыкоргане работают 28 средних школ, несколько лицеев, НИШ. По устоявшейся многолетней практике, у каждой школы свой вид, цвет школьной формы, эмблема и галстуки. Большая часть населения знает, какую форму и где приобретать, рассчитывает примерную стоимость. Областной центр, прямо скажем, небольшой, и фирменные магазины и бутики, торгую­щие только школьной формой, можно сосчитать по пальцам. Большинство же предпочитает приобретать ее в торговых домах, другая часть – на традиционных школьных ярмарках.

Заканчивается июль. А в бутиках, торгующих школьными рубашками, юбками, брюками, – тишина. Я прошла по нескольким торговым домам, побывала в небольших фирменных магазинах и увидела всюду такую же картину. Может, талдыкорганцы настолько предусмотрительные, что уже закупились всем необходимым для школы? Увы, население города, основная часть которого живет торговлей на рынке и базаре, а другая – госслужащие, учителя и врачи, еще даже и не задавалось вопросом, какую школьную форму приоб­ретать для своих детей и где.

Чтобы не быть голословными, заглянем в специализированный отдел школьной формы казахстанской компании «Гласман». Именно здесь в августе можно увидеть очереди за рубашками, юбками, галстуками, эмблемами.

Сегодня в отделе с утра только две мамы.

– Пока есть деньги, решили хоть что-то купить к школе. – говорит Рабига Ибраева, – поэтому пришли пораньше за рубашками для двух сыновей. Покупаю им по паре, больше не могу позволить. Брюки возьму попроще и позже, потому что семейный бюджет не позволяет сразу купить полный комплект. В семье растут еще двое малышей, они посещают детский сад.

Как рассказывает администратор бутика Альфия Албакова, ее фирма работает с производителями школьной формы более десяти лет. Здесь предлагается школьная одеж­да для всех возрастов, начиная от первоклассников и заканчивая будущими выпускниками.

– Приходят к нам дети разной комплекции: худощавые, крупные. Подбираем костюм, даже если нестандартная фигура – верх больше, низ меньше, – говорит администратор.

В этом году отечественный товаропроизводитель предлагает школьную одежду по стоимости на 15–20% выше, чем в прошлом. Если годом раньше рубашка на мальчиков 9–10 лет стоила 4–5 тыс. тенге, то сейчас – 6–7 тыс.

По словам Альфии Албаковой, в 2021 году продажи немного упали.

– Ученикам в прошлом году разрешили во многих школах ходить в свободной форме. Дети надевали рубашки оверсайз, кюлоты, спортивную форму. Из-за недавнего шума в социальных сетях опять проблема школьной формы встала очень остро. У нас пошел возврат. К примеру, вчера бабушка купила внучкам рубашки и юбки, а сегодня вернула. Вы же сами видите, как люди быстро реагируют на общую ситуацию. Министр просвещения выступил также по школьной форме, и сразу продажа поутихла. Все родители в ожидании: что решит регион.

Это единственный фирменный магазин в областном цент­ре, торгующий отечественной школьной формой. Основное население города, да и области приобретает школьную форму, пошитую в Кыргызстане, Китае и Турции. Ее реализуют в основном в торговых домах.

Много лет в этой сфере работает Оксана Агулова. У нее свой бутик по продаже детских вещей и обуви.

– Раньше родители основательно закупались к школе, а сейчас берут только по одной рубашке и блузке. У нас в городе, во всяком случае, по моим личным наб­людениям, у людей нет лишних денег. Многим знакомым даю в рассрочку. Идем навстречу, потому что они наши постоянные покупатели. Город-то маленький, и практически все знают друг друга. Люди стали очень экономными. Их можно понять: цены растут на продукты, услуги и на школьную одежду. Привожу вещи только турецкие и китайские, а закупочная цена выросла на 20–30%, значит, и стоимость школьных товаров увеличилась по сравнению с прошлым годом на эти цифры. Это довольно ощутимый рост. Обычно ажиотаж начинался в середине июля. Сейчас, как видите, тишина, – печально заканчивает разговор Оксана Агулова.

Прошла я и по другим отделам. Каждого покупателя готовы обслужить по высшему разряду. Полный комплект школьной формы можно приобрести за 17–20 тыс. тенге и выше, в зависимости от качества и размера. Стоимость спортивного костюма варьируется от 14 тыс. до 25–30 тыс. тенге.

Побывав во многих торговых точках, увидела лишь единицы мам, покупающих что-то для своего ребенка. Такое чувство, что город замер в ожидании дальнейших действий после недавнего выступления министра просвещения Асхата Аймагамбетова, где он подчеркнул, что административная единица, в нашем случае это область, сама выберет, в какой форме ходить в школу детям. Причем эти нормы будут действовать со следующего года. Но наученные горьким опытом родители все-таки подождут. Вдруг кто-то из особо активных директоров школ нач­нет вводить новшества уже в этом году.

С учетом ошибок прошлых лет, когда телегу ставили впереди лошади, родителей вполне можно понять. Поэтому скорее всего ажиотаж со школьной формой, точнее с ее приобретением, нач­нется в Талдыкоргане в середине августа. К этому времени работаю­щие получат заработную плату, львиная доля которой пойдет не только на школьные вещи и обувь, но и канцелярские товары, цена на которые тоже выросла в последнее время.

Конечно, по большому счету, родители должны покупать качественную, удобную школьную форму. Именно эти качества должны влиять на выбор. Но пока важнейшим фактором остается семейный бюджет. Но, даже имея небольшой доход, мамы и папы, стараются приобрести для свое­го ребенка все самое лучшее.

Для примера возьму свою собственную семью. Один сын учится в НИШ. Ему мы покупаем только канцтовары и обувь. Трем дочерям обязательно нужно купить хотя бы по две блузки, юбки оставляем прошлогодние. Конечно, надеемся, что они подойдут. Обувь, носки, колготки, бантики... Список необходимого можно продолжать. В прошлом году на одного ребенка тратили до 50 тыс. тенге, в этом – примерно до 80 тыс. Умножаем на четыре и сразу задумываемся: а где мы можем сэкономить? Думаю, такая же ситуация и у многих наших земляков.

Родители потуже затянули поя­са, сделали последние расчеты и... едут в Алматы.

Именно в южной столице на оптовых рынках многие талдыкорганцы предпочитают покупать все нужное к школе. Эта практика оправдывает себя много лет. Для другой части населения очень выгодны школьные ярмарки. Они откроются совсем скоро на нашем Арбате и в других частях города. Товар будет в основном кыргызский, более приемлемый по цене. Именно там большинство горожан купит детям вещи, портфели, канцелярию и другие школьные принадлежности.

Ярмарки еще не начались, но волонтеры уже начали акцию «Дорога в школу». Каждая организация в течение августа поможет многим нуждающимся детям из социально уязвимых семей. Эта добрая традиция постоянно поддерживается талдыкорганцами и жителями области.