По поручению Главы государства в Атырау будет построен онкоцентр

Об этом сообщили в акима­те Атырауской области. На данный момент по заказу областного управления архитектуры и градостроительства генеральный проектировщик подготовил проектно-сметную документацию, которая в августе будет направлена на прохождение государственной экспертизы.

фото облакимата

В проектируемом онкологическом центре будут поликлиника, несколько лабораторий, операционный блок, отделение лучевой диагностики и дневной стационар на 40 коек. Проектом предусмотрены условия для возможности посещения лечебного комплекса маломобильными группами населения, обустройство тактильными плитками и пандусом.

Этот социальный объект имеет важное значение для нефтяного региона, неблагополучного в экологическом аспекте. По информации областного управления здравоохранения, по итогам прошлого года заболеваемость онкологией в регионе выросла на 9%. На первом месте находится рак молочной железы, за ним следуют рак легких, толстой кишки и злокачественная опухоль шейки матки.

На диспансерном учете находятся более 5 тысяч человек. К сожалению, от рака в 2023 году скончались 352 жителя области.