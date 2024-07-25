По поручению Главы государства в Атырау будет построен онкоцентр

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Об этом сообщили в акима­те Атырауской области. На данный момент по заказу областного управления архитектуры и градостроительства генеральный проектировщик подготовил проектно-сметную документацию, которая в августе будет направлена на прохождение государственной экспертизы.

фото облакимата

В проектируемом онкологическом центре будут поликлиника, несколько лабораторий, операционный блок, отделение лучевой диагностики и дневной стационар на 40 коек. Проектом предусмотрены условия для возможности посещения лечебного комплекса маломобильными группами населения, обустройство тактильными плитками и пандусом.

Этот социальный объект имеет важное значение для нефтяного региона, неблагополучного в экологическом аспекте. По информации областного управления здравоохранения, по итогам прошлого года заболеваемость онкологией в регионе выросла на 9%. На первом месте находится рак молочной железы, за ним следуют рак легких, толстой кишки и злокачественная опухоль шейки матки.

На диспансерном учете находятся более 5 тысяч человек. К сожалению, от рака в 2023 году скончались 352 жителя области.

#строительство #Атырау #онкоцентр

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