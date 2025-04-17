По-прежнему бодр духом ветеран

День Победы
19
Нурали Мансуров

В день рождения участника Великой Отечественной войны Ивана Матвеевича Бегунова посетили военнослужащие управления по делам обороны Медеу­ского района Алматы, Десантно-штурмовых войск, представители местных исполнительных органов и алматинского филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил». Представитель городского Совета ветеранов Вооруженных сил полковник в отставке Толеген Мустафин зачитал поздравительный адрес от имени министра обороны, в котором была выражена глубокая признательность за вклад в Победу и многолетний труд.

фото с официального сайта Министерства обороны РК

– Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания войны, в послевоенные годы восстанавливали страну, приумножали мощь Казахстана. Через всю жизнь вы пронесли веру в правое дело и любовь к Родине. Подвиг вашего поколения будет жить в веках, – сказал Толеген Мустафин.

Как сообщает официальный сайт Министерства обороны, для юбиляра военный оркестр воинской части 5571 Национальной гвардии МВД РК исполнил песни военных лет. Ветеран с благодарностью принял поздравления, поделился воспоминаниями о суровых годах войны, пожелал казахстан­цам мирного неба над головой и благополучия.

Иван Матвеевич родился 15 апреля 1925 года в украинском Житомире. С девяти лет его воспитанием занималась крестная мать. В поисках заработка шестнадцатилетний Иван переехал в Западный Казахстан. Был призван в ряды Красной армии из Актюбинской области. Воевал в составе 228-го гвардейского стрелкового полка на Украинском фронте, был пулеметчиком. Участвовал в освобождении Европы. Победу встретил в Праге. За мужество и стойкость, проявленные в боях, солдат был удостоен ордена Красного Знамени, медали «За отвагу» и других боевых наград.

После войны Иван Бегунов работал прорабом на предприятиях «Казстроймонтаж» в Кызылорде, а позже – в «Казэлектромонтаж» в Алматы. Сегодня ветеран живет с дочерью Ириной. У него пятеро внуков, одиннадцать правну­ков и праправнук. Он по-прежнему бодр духом, интересуется событиями в стране и мире.

#юбилей #ветераны #ВОВ #100 лет #Иван Бегунов

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