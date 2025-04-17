По-прежнему бодр духом ветеран
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Нурали Мансуров
В день рождения участника Великой Отечественной войны Ивана Матвеевича Бегунова посетили военнослужащие управления по делам обороны Медеуского района Алматы, Десантно-штурмовых войск, представители местных исполнительных органов и алматинского филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил». Представитель городского Совета ветеранов Вооруженных сил полковник в отставке Толеген Мустафин зачитал поздравительный адрес от имени министра обороны, в котором была выражена глубокая признательность за вклад в Победу и многолетний труд.