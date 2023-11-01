По QR-кодам на границе Казахстана туристы смогут узнавать о гидах и стоимости такси

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев рассказал о мерах, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности казахстанского турпродукта, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Как он отметил, в Казахстане процесс получения визы по прибытию и е-визы сопряжен с несколькими сложностями для туристов.

"Первое — требование по наличию приглашения, на получение которого уходит несколько недель, и за которое турист как правило платит дополнительно. Второе — процесс вклеивания визы в паспорт в аэропорту занимает еще несколько часов. Очень часто рейсы прибывают в ночное время и это создает неудобство туристским группам. В этой связи прорабатывается вопрос цифровизации получения приглашения. Ведется работа по разрешению пересечения госграницы по электронной визе в сухопутных пунктах пропуска", — сказал глава ведомства.

Также, по его словам, для повышения комфорта иностранных туристов прорабатывается внедрение QR-кодов на границе, переходя по которым, туристы смогут найти информацию по гидам, стоимости такси, покупки электронной сим-карты, полезных фраз на казахском языке.

Кроме того, в следующем году будет разработана цифровая платформа по рейтингу регионов, исходя из туристской привлекательности. Оцениваться будут наличие удобной навигации, интернета в общественных местах, сервисов покупки билетов в туробъекты и не только.

Будет продолжена работа по цифровизации деятельности гидов для создания единой информационной базы квалифицированных экскурсоводов. Им предоставят специальные бейджи с бесплатным доступом в музеи, нацпарки и другие места в сопровождении тургруппы.