По тропинкам по гористым пробираются туристы

На восемь дней мальчишки и девчонки в возрасте от 12 до 18 лет сменили гаджеты на незабываемые приключения, спортивные игры, живописные пейзажи и задушевные песни у костра. В ходе экспедиции «Ұлы Дала Елi» члены десяти детских туристических клубов из Талдыкоргана и Текели, а также Алакольского, Сарканского и Аксуского районов прошлись по многочисленным горным тропам, насладились видами ледника Асылбайский, покорили скальный каньон реки Лепсы, ощутили прохладу водопада Бархан булак, совершили переправы через бурные реки региона. Причем каждая из десяти команд проходила индивидуальный маршрут, включавший различные природные препятствия.

Вдали от цивилизации ребята получили важные навыки выживания в экстремальных условиях и укрепили команд­ный дух. Юные исследователи теперь не только знают, что такое веревочная переправа, укладка бревна, страховочные перила, карты и топографические знаки, но и вовсю умеют пользоваться этими и другими туристическими приспособлениями в реальных условиях.

А уж разжечь костер из подручных средств и самим приготовить в котелках вкусный и сытный ужин – и вовсе легче легкого.

Команда «Истоки» из числа учеников талдыкорганской средней школы № 8 покоряла западную часть Джунгарского Алатау, преодолев пешим ходом более 100 километров. Продолжительный маршрут укрепил выносливость, делятся впечатлениями ребята, а за семь ночей в полевых условиях каждый из них стал намного самостоятельнее и взрослее.

– Мы ходили на ледник, это было незабываемо, – рассказывает о своих приключениях участник команды «Истоки» Эмиль Перажинский. – Все трудности проходили вместе и стали за эти дни не просто командой, а настоящей семьей. Мы подавали друг другу руки, помогали, не оставляли никого в беде. Например, переправляясь через реку, когда каждому было очень страшно ползти по железному тросу, все друг другу помогали, подбадривали словом. Всех впечатлений не передать словами – такой адреналин! А какая у нас природа – невероят­ная, первозданная красота! Это пока мои самые яркие и лучшие воспоминания о лете.

Организаторами увлекательной экспедиции выступили областное управление туризма, информационный центр Vizit Zhetysu, а также Федерация спортивного туризма региона. Активный отдых – лучшее средство от скуки и вредного влияния гаджетов, уверен председатель Федерации спортивного туризма области Жетысу Александр Бобрусов.

– Нам повезло, мы живем в окружении невероятных природных богатств, даже не требуется куда-то выезжать, – считает руководитель федерации. – У нас созданы все условия для развития велосипедного, пешего и горного туризма. Почему важно вовлекать в это детей? Во-первых, так мы прививаем любовь к Родине и ее красотам, во-вторых, способствуем формированию полезных жизненных навыков, в том числе – командной работе. Ну и, конечно же, укрепляем здоровье.

В нынешней экспедиции приняли участие порядка ста ребят. В будущем организаторы обещают привлекать еще больше сторонников. Ведь пока, к большому сожалению, такие мероприятия, скорее, приятное исключение: в регионе отсутствуют специальные туристические организации для детей и подростков. Область Жетысу, признает Александр Бобрусов, в числе немногих по стране, где нет станции юных туристов или других подобных центров для любителей походов. А руководители пришкольных турклубов, которые приняли участие в экспедиции «Ұлы Дала Елi» – настоящие фанаты своего дела, работающие на чистом энтузиазме.

По окончании путешествий команды подготовили подробные отчеты о своих приключениях и открытиях. Лучшие отряды, проявившие особую сноровку и любознательность, были награж­дены памятными дипломами и денежными призами. Но сами юные туристы лучшим приобретением этих дней считают новые знания и впечатления, заряд бодрости и настоящих друзей, с которыми не раздумывая вновь отправились бы покорять новые маршруты любимого и неизведанного края.