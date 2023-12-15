По улице Байпакова

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Асет Калымов

Одной из улиц Талгара присвоено имя известного археолога, академика Карла Байпакова.

фото организаторов

Отныне дорога протяженностью шесть километров, соединяющая райцентр Талгар и высокогорный комплекс «Акбулак», будет носить имя ученого, внесшего неоценимый вклад в развитие отечественной археологии. Эта улица проходит мимо средневекового городища Талхиз, которое в 2014 году благодаря стараниям Карла Байпакова было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Карл Молдахметович оставил яркий след в казахстанской науке. Долгие годы профессор являлся одним из крупнейших специалистов в области средневековой археологии региона Центральной Азии. Его полномасштабные исследования таких памятников, как Отырар, Сауран, Койлык, Куйрыктобе, Акыртас и других, расширили и обогатили научную базу истории Казахстана.

Церемония присвоения улице имени Карла Байпакова прошла с участием представителей местных властей и общественности, ученых-историков, родственников выдающегося археолога.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации выпускников КазНУ им. аль-Фараби, кандидат исторических наук Кулгазира Балтабаева, в памяти народа Карл Молдахметович останется не только как корифей науки, приложивший титанические усилия по выводу отечественной археологии на мировой уровень, но и как истинный патриот. По ее мнению, необходимо переиздать научные труды академика, вышедшие небольшими тиражами в 90-е годы прошлого века.

В свою очередь сотрудник Института археологии им. А. Маргулана Ералы Акымбек напомнил, что уроженец Талгара Карл Байпаков доказал историческую значимость городища Талхиз не только для Казахстана, но и всего Евразийского континента. Известный ученый немало сделал для сохранности древних руин в первозданном виде. В числе его многочисленных научных открытий – городище Жайык и памятник буддистской культуры, храм Абылай-кит в Восточном Казахстане. Именно Карл Молдахметович определил точный возраст Алматы.

Завершая церемонию, аким Талгара Бахыт Куришбеков подчеркнул, что местные жители гордятся выдающимся земляком. Увековечение памяти Карла Байпакова – знак благодарности народа ученому за его вклад в развитие науки Казахстана.

#улица #память #Талгар #археолог #Карл Байпаков

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