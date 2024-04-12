По Уральску и Атырау нужна максимальная мобилизация сил

Премьер-министр Олжас Бектенов провел вчера совещание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. Главный вопрос, как сообщила пресс-служба главы Правительства, касался оперативной обстановки в западных регионах страны, где ожидается вторая волна паводков.

Заместитель руководителя штаба, вице-премьер Канат Бозумбаев доложил об ожидаемом поступлении большой воды по верховьям Урала (Жайыка) из Российской Федерации.

Ситуацию осложняет погода: в Западно-Казахстанской области ожидаются дожди. Началось половодье на реке Сакмаре. По прогнозам, вода с рек Жайыка и Сакмары поступит на территорию региона во второй декаде апреля. В настоящее время уровень воды на реке Жайык в пределах Уральска составляет 728 см, при этом, согласно ожиданиям, он приблизится к критической отметке в 850 cм.

По Атырауской области за счет поступления воды со стороны Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки на гидропостах по реке Жайык также наблюдается незначительный подъем уровня. Приход большой воды ожидается в начале третьей декады апреля.

По поручению Олжаса Бектенова в результате его рабочих поездок в Западно-Казахстанскую и Атыраус­кую области мобилизованы силы и средства акиматов, МЧС, МВД, Нацгвардии и Минобороны.

В Западно-Казахстанской облас­ти группировка сил для проведения аварийно-спасательных работ будет доведена до 6 тыс. человек, в Атырауской области – до 4 тыс. Из разных регионов направляется также порядка 4 тыс. единиц техники.

Премьер-министр разрешил министрам обороны и внутренних дел в случае необходимости обеспечить дополнительную переброску личного состава и техники.

– Необходима максимальная мобилизация сил и средств по Уральс­ку и Атырау. Сейчас важно отвести большую воду от населенных пунк­тов. Сегодня начинается дополнительная переброска военнослужащих и техники. С учетом скорости поступления воды в первую очередь усиливаем Уральск, далее – Атырау, – дал указание Олжас Бектенов.

Глава Правительства поручил акиматам двух областей обеспечить прибывающих военнослужащих всем необходимым, а также решить вопрос с заправкой техники.

На сегодня в восьми областях продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Всего из зон подтоплений эвакуировано 97 тыс. жителей. По состоянию на 11 апреля режимы ЧС сняты в Павлодарской области и области Абай в связи со стабилизацией паводковой обстановки.