По всему спектру отношений

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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Таджикистана провели переговоры в Астане

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе встречи заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и глава внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддин­ Мухриддин, находящийся в Астане с официальным визитом, обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о политическом, экономическом, водно-энергетическом, транзитно-транспортном и культурно-гуманитарном взаимо­действии.

– Таджикистан – стратегичес­кий партнер Казахстана в Цент­ральной Азии и надежный союз­ник. Широкий политический диалог глав наших государств служит прочным фундаментом для расширения сотрудничества между двумя странами. Он активизировал интеграцию и обогатил ее свежим содержанием. Договор о союзнических отношениях, подписанный на высшем уровне в прошлом году, несомненно, является историческим шагом, проложившим путь к новой эре, – заявил Мурат Нуртлеу в ходе выхода к прессе.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства отметил, что в условиях усложнения геополитической ситуации большое значение имеет совместное продвижение региональных интересов в форматах Центральная Азия плюс и консультативных встреч глав государств ЦА.

Было отмечено, что особое внимание во время переговоров стороны уделили возможностям дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничест­ва. Казахстан на протяжении многих лет неизменно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. Объем взаимной торговли в прошлом году вырос на 7,4% и составил 1,2 млрд долларов. Около 100 казахстанских компаний различного профиля активно работают в РТ.

– В целях дальнейшего развития динамичного сотрудничества в ближайшее время мы планируем принять соответствующую «дорожную карту». В будущем в соответствии с поручением глав государств намерены довести товарооборот до более чем двух миллиардов долларов, – сказал Мурат Нуртлеу.

Для достижения этой цели необходимо активизировать сот­рудничество в отдельных сферах экономики. Самая перспективная из них – сельское хозяйство, доля которого составляет свыше 40% в общем объеме товаро­оборота двух стран. В 2024 году поставки казахстанской пшеницы в Таджикистан выросли на 24%, а муки – на 37%. Казахстан выразил готовность к дальнейшему увеличению объемов экспорта на взаимовыгодных условиях.

Перспективным направлением также является создание совместных предприятий по переработке плодоовощной продукции. Прорабатывается вопрос создания на территории Казахстана СП по переработке семян подсолнечника с дальнейшим экспортом растительного масла в Таджикистан.

– Мы очень ценим отношения с Казахстаном и придаем большое значение торгово-экономическому треку, который надо наполнить практическим содержанием, – отметил в свою очередь Сироджиддин Мухриддин.

Глава внешнеполитического ведомства Таджикистана рассказал также о новых возможностях для двустороннего взаимодействия в сфере электроэнергетики.

– Мы согласны с тем, что таджикско-казахстанское энергетическое сотрудничество имеет широкие перспективы. Договорились, что в самое ближайшее время будет подписано межправительственное соглашение в области электроэнергетики, – заявил он.

Стороны уделили внимание вопросам цифровизации, в том числе внедрению казахстанских IT-решений в рамках разработки веб-ресурсов госорганов Таджикистана. В частности, специалистами двух стран успешно развернуты ключевые компоненты систем «Единая платформа интернет-ресурсов» (ЕПИР) и SmartBridge на серверах Таджикистана. Для реализации этих инициатив в настоящее время более 100 таджикских специалистов проходят бесплатное обучение в Astana Hub.

Большое внимание было уделено также повестке культурно-гуманитарного сотрудничества. В соответствии с поручением глав государств в последние два года состоялись масштабные Дни культуры Казахстана и Таджикистана, которые нашли позитивные отклики среди общественных кругов двух стран. Установлены бюст Абая в Душанбе, а также памятники ибн Сине и Рудаки в Астане.

Успешно реализуются совместные проекты в сфере высшего образования. В частности, при участии Евразийского национального университета им. Л. Гумилева на базе Таджикского технического университета им. М. Осими эффективно функционирует совместный факультет информационных технологий.

Главы МИД подчеркнули важность дальнейшего развития региональной кооперации, совместных усилий по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии, в том числе в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии, по линии Международного фонда спасения Арала, СВМДА, ШОС, СНГ, ОДКБ и в рамках других международных площадок.

#Казахстан #Астана #переговоры #Таджикистан

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