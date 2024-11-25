Победа в Бахрейне

Казахстанские спортсмены одержали победу на Международном турнире по бадминтону в Бахрейне, передает Kazpravda.kz

Казахстанские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты на Международном турнире по бадминтону Bahrain International Series 2024, который прошел в Бахрейне.

В турнире, собравшем игроков со всего мира, два представителя Казахстана — Дмитрий Панарин и Айша Жумабек стали победителями в смешанной парной категории. Также Дмитрий Панарин завоевал бронзовую медаль в одиночной категории.

Во время проведения Bahrain International Series II 2024 Дмитрий Панарин провел 6 матчей и завоевал бронзовую медаль. Параллельно, в дуэте с Айшой Жумабек, они сыграли 4 матча и стали обладателями золотой награды за первое место.

В финале казахстанская пара Дмитрий Панарин и Айша Жумабек встретилась с индийским дуэтом Кона Тарун и Шри Кришна Прия Кударавалли. Панарин и Жумабек одержали победу со счетом 21-18, 21-15, завоевав золотые медали в категории смешанных пар.