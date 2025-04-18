В канун 60-летия победы в Великой Отечественной войны вместе с бывшими сослуживцами оказался я в пограничном соединении, что с момента обретения Казахстаном суверенитета стало охранять южные рубежи нашей родины в Сарыагашском районе.

Нам всегда было предельно ясно и понятно: победа предков – наше величайшее наследие. И прошлым, и нынешним поколениям по нраву были слова из песни: «…Чужой земли не надо нам ни пяди, но и своей мы ни вершка не отдадим!» И потому мы, потомки фронтовиков, с благодарностью и почтением встречали и чествовали тех, кто 22 июня 1941 года в едином порыве ринулись в военкоматы, чтобы сберечь страну, защитить детей.

Ветеранов Великой Отечественной войны любили, приглашали на встречи с молодежью, понимали: патриотизм на пустом месте, без примеров и воспоминаний непосредственных защитников Родины не взрастишь. В 2004 году самому младшему из фронтовиков было уже не менее 80 лет. Трудно в столь преклонном возрасте откликаться на приглашение приехать и поговорить. Да и не так уж много осталось участников войны.

Но вот чудо – для встречи с пограничниками в воинскую часть прибыла самая настоящая фронтовичка восьмидесяти одного года от роду Акима Рахимовна Акжулова. Достаточно бод­рая в физическом плане женщина, да еще с таким ясным умом и памятью, что нам, 40–50-летним ветеранам пограничной службы, показалось сложным соревноваться с ней в точности формулировок и дат.

В тот день Акима Рахимовна встречалась не только с пограничниками, она успела побывать и в колледже, поговорить с коллегами, такими же ветеранами войны и труда, да еще наш­ла минутку для кандасов. Вот такие они – закаленные войной защитники Отечества 1941–1945 годов.

Свое выступление перед аудиторией Акима-апа начала со стихотворения, сочиненного ею на казахском языке. Она и по-русски говорила великолепно, но мыслила и писала стихи на родном языке. Смысл поэтического обращения к солдатам, среди которых были представители, пожалуй, двух десятков этносов, был понятен без перевода. «Я родилась в Ташкенте. Росла и воспитывалась в казахской степи. Поэтому мне дороги земля и народы двух моих родин. Я воевала за большую страну на российской земле, и этот народ дорог мне. Берегите всегда народное единство!»

А потом был откровенный рассказ о том, что и как происходило в ее жизни в период войны. Надо отметить, что воинская служба, тем более военно-полевая жизнь, да еще под обстрелом врага далека от понятий женственности и дамской пугливости. Многие женщины от природы хрупкие и осторожные, но только не казашки. С древнейших времен в каждом ауле вторая очередь вступающих в бой с врагами принадлежала специальному женскому отряду. Қыздар в силу своих физических возможностей отлично владели не только верховой ездой, но и пикой, и саблей.

Трудиться для победы над врагом в Сарыагаше, как и во всех городах и аулах Казахстана, стали с первого дня войны. Акима была приписана к райкому комсомола. Уже к июлю все райкомовцы ушли на фронт. Ее не взяли – открытая форма туберкулеза не подлежала скорому лечению.

– Задача моя была простая, но физически трудная, – вспоминала те дни Акима-апай. – Я пешком исходила все колхозы и совхозы в районе, побывала во всех аулах с обращением помочь фронту теплыми вещами и продовольствием. Записывала парней и девушек на учебу в фабрично-заводские училища, проводила политинформации со стариками…

К службе и ее трудностям Акима в свои 19 лет была подготовлена лучше многих – отец служил в милиции, был участковым в Сарыагашском районе и военную дисциплину, умение бороться с трудностями, и главное – все делать своими руками, привил своим домочадцам.

– Пришла пора и мне в мае 1942 года «седлать боевого коня» и отправляться на фронт, – образно вспоминала Акима-апай.

Опыт работы с людьми позволил комсомолке перейти на службу в военкомат и заняться призывом молодежи на войну. Здоровье девушки к тому времени несколько поправилось, и она уговорила военкома направить ее в военную школу младших авиаспециалистов. Через три месяца учебы рядовой боец Крас­ной Армии Акима Акжулова встала в строй 583-го истребительного авиа­полка.

– В армии, тем более на войне, солдат не принадлежит себе, – рассказывала о своих военных впечатлениях молодым бойцам границы фронтовичка. – Мы – под присягой, в которой ты клянешься безукоризненно исполнять все приказы командиров. Мне нравилась моя военная авиаспециальность, нас, авиатехников, называли воздушными рабочими. А слово «рабочий» в наше время очень высоко ценилось в народе. «Рабочим быть – в почете слыть», – говорили тогда. Но на фронте потребовалось усиление зенитной артиллерии, и мне пришлось переучиться и стать командиром орудийного расчета. Направили в состав Ленинградской армии, где до самого окончания войны, до нашей великой Победы мы отбивали воздушные атаки противника. Не все дожили до светлого дня 9 мая 1945 года…

Но те, кому повезло прийти с фронта живыми, немедленно взялись за восстановление разрушенного хозяйст­ва страны. В числе первых в рабочий строй народного хозяйства советской страны влилась Акима Рахимовна Акжулова – демобилизованный сержант войск ПВО, кавалер ордена Красной Звезды и нескольких медалей за доблестную службу.

В ту единственную нашу встречу с героической женщиной, силой воли победившей болезни и не покинувшей строя ни во время войны, ни после Победы, будучи инвалидом второй группы наравне со здоровыми коллегами радевшей за казахскую родину, мне мало чего удалось узнать о послевоенной стезе Акимы-апай.

Скупые строки архивных документов, попавшие в Интернет, поведали, что организаторский талант нашей героини был востребован руководящей партией. И ей после учебы в Высшей партийной школе КПСС довелось занимать ответственные посты, в том числе стать одним из руководителей такой мощной организации, как Казахский потребительский союз. Кроме того, именно Акиме Рахимовне было доверено возглавить Чрезвычайную комиссию по борьбе с холерой и малярией, охватившими в свое время юг Казахстана. Опыт ее работы был заслушан в Минздраве СССР и распространен по всему Советскому Союзу.

Вот так работали фронтовики. Вот так беззаветно трудились люди, отстояв­шие страну от нападения мощного и грозного врага. А потом израненную родину, не жалея себя, они сохранили для потомков. Поклонимся великим нашим предкам, они это заслужили!