Победили сильнейшие

Статьи
62
Алибек Байшуленов

В Кызылорде завершился XXVIII открытый республиканский турнир по футзалу памяти воина-интернационалиста
Батыржана Шалгынбаева.

фото пресс-службы акима области

В этом году в борьбу за переходящий кубок турнира и 7,5 млн тенге призовых вступили 32 коллектива из Астаны, Алматы, Шымкента, Кызылординской, Улытауской, Атырауской, Туркестанской, Жамбылской областей и Узбекистана. Состязания прошли под эгидой областного управления культуры и спорта, областной Лиги любителей футбола (ЛЛФ) и Фонда им. Батыржана Шалгынбаева.

Нужно отметить, что турнир считается одним из самых престижных в Казах­стане. Ежегодно в Приаралье съезжаются лучшие коллективы, укомплектованные, в частности, мастеровитыми легионерами и игроками национальной сборной страны. О большой популярнос­ти соревнований говорит и тот факт, что трибуны арен Кызылорды, где проводятся матчи, уже который год не могут вместить всех болельщиков. Игры предварительного этапа состоялись на площадках четырех спортзалов областного центра, полуфинальные и финальный матчи – в культурно-спортивном комплексе «Евразия».

Финальная игра между «Асыл» (Кызылорда) и «Кентау» (Туркестанская область) выдалась на загляденье боевитой. Красивое футзальное зрелище под бурные овации зрителей завершилось победой местной команды – 4:2. Напомним, в прошлогоднем финале асыловцы упустили заветный трофей в серии послематчевых пенальти соперникам из команды «Адам Арафат» (Кызылорда).

Богатой на голы и события выдалась и игра за третье место, в которой футзалис­ты «Муслим» (Кызылорда) взяли верх над столичным «Додо» – 10:7.

В церемонии награждения принял участие аким области Нурлыбек Налибаев. Он вручил команде «Асыл» переходящий Кубок Шалгынбаева и сертификат на четыре миллиона тенге. Двух миллионов тенге призовых удостоился «Кентау», одного миллиона – «Муслим», 500 тысяч – «Додо». Организаторы отметили ценными призами лучших игроков по номинациям. Их обладателями стали вратарь – Еркинбек Акбулан («Муслим»), защитник – Константин Свиридов («Кентау»), нападающий – Батырбек Имашев («Асыл»), лучший игрок – Ерулан Ерлан («Кентау»).

#турнир #Кызылорда #память #футзал #Батыржан Шалгынбаев

Популярное

Все
Секретами создания домбры делится мастер из Жезказгана Сарыбас Жунисов
«Разум» будущего
Дробить и объединять
У открытого люка
Как же трудно без труда
Житель Панфиловского района Тылек Байбураев, рискуя собственной жизнью, бросился спасать из воды тонущих людей
Поборемся в Турции
Гордость сельскохозяйственной науки
Путь самосовершенствования
Победили сильнейшие
Соблазн велик
Коротко о главном
Состязание – огонь
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Знание государственного языка – долг каждого
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Как в Акмолинской области будут разгружать курорт «Бурабай» от туристов
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
Бектенов обсудил с бизнесом перспективы вывода производств в ЗКО на полную мощность
В Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%
День специалиста боевой подготовки учредили в РК
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Вы сапожник? Нет, я повар!
Премьеру презентовали проект первого в РК комплекса по производству калийных удобрений
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Состязание – огонь
Путь самосовершенствования
Поборемся в Турции
В небе под куполом: женщины-десантницы запустили челлендж

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]