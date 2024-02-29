Победили сильнейшие

В этом году в борьбу за переходящий кубок турнира и 7,5 млн тенге призовых вступили 32 коллектива из Астаны, Алматы, Шымкента, Кызылординской, Улытауской, Атырауской, Туркестанской, Жамбылской областей и Узбекистана. Состязания прошли под эгидой областного управления культуры и спорта, областной Лиги любителей футбола (ЛЛФ) и Фонда им. Батыржана Шалгынбаева.

Нужно отметить, что турнир считается одним из самых престижных в Казах­стане. Ежегодно в Приаралье съезжаются лучшие коллективы, укомплектованные, в частности, мастеровитыми легионерами и игроками национальной сборной страны. О большой популярнос­ти соревнований говорит и тот факт, что трибуны арен Кызылорды, где проводятся матчи, уже который год не могут вместить всех болельщиков. Игры предварительного этапа состоялись на площадках четырех спортзалов областного центра, полуфинальные и финальный матчи – в культурно-спортивном комплексе «Евразия».

Финальная игра между «Асыл» (Кызылорда) и «Кентау» (Туркестанская область) выдалась на загляденье боевитой. Красивое футзальное зрелище под бурные овации зрителей завершилось победой местной команды – 4:2. Напомним, в прошлогоднем финале асыловцы упустили заветный трофей в серии послематчевых пенальти соперникам из команды «Адам Арафат» (Кызылорда).

Богатой на голы и события выдалась и игра за третье место, в которой футзалис­ты «Муслим» (Кызылорда) взяли верх над столичным «Додо» – 10:7.

В церемонии награждения принял участие аким области Нурлыбек Налибаев. Он вручил команде «Асыл» переходящий Кубок Шалгынбаева и сертификат на четыре миллиона тенге. Двух миллионов тенге призовых удостоился «Кентау», одного миллиона – «Муслим», 500 тысяч – «Додо». Организаторы отметили ценными призами лучших игроков по номинациям. Их обладателями стали вратарь – Еркинбек Акбулан («Муслим»), защитник – Константин Свиридов («Кентау»), нападающий – Батырбек Имашев («Асыл»), лучший игрок – Ерулан Ерлан («Кентау»).