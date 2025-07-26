Участие в выставке приняли 35 производителей из главного города страны. На ней были представлены ремесленные изделия, украшения в этническом стиле, натуральные мыло и шампуни, мясные деликатесы, кондитерские изделия, жент, курт, безглютеновая выпечка и многое другое.

Свои товары представили как начинающие, так и опытные предприниматели, уже зарекомендовавшие себя на рынке. Особый интерес у посетителей вызвала возможность не только приобрести продукцию, но и узнать историю ее создания, особенности технологии и традиции.

Одним из участников выставки стал Кайрат Нурсапанов, занимающийся изготовлением натурального мыла, а также шампуней для ковров и автомобилей. Его продукция содержит исключительно природные компоненты.

– С самого начала я ставил целью создать не просто безопас­ные, а полезные для здоровья товары. Рад, что все больше сограждан предпочитают именно такие изделия, – отметил предприниматель.

Специальной комиссией определены 10 финалистов, чья продукция признана наиболее перспективной с точки зрения качества, оригинальности и потенциала. Помимо Кайрата Нурсапанова, финалистами третьей региональной выставки стали Динара Айкимбаева, представившая кувшины в этническом стиле; Марат Сыздыков – автор изделий из дерева (астау); Газиз Жумабеков, изготовивший поделки из глины и дерева; Исатай Ахметов, пошивший различные кожаные изделия.

По части кулинарии отличились Динара Макенбаева, представившая покупателям макаронные изделия; Айгуль Саин – сушеное мясо, овощи и фрукты; Гульнара Магзумова, приготовившая жент, курт, клубнику в шоколаде. Отменно хороши были кондитерские изделия от Айым Жанбаевой и безглютеновая выпечка Асель Айтжановой.

Следующим этапом станет выбор трех победителей, которым будет предоставлен грант в размере пяти миллионов тенге на приобретение оборудования. Кроме того, финалисты получат экспертную поддержку по вопросам брендирования, сертификации, маркетинга и возможного выхода на экспорт­ные рынки.

– Выставки, подобные нынешней, свидетельствуют о том, насколько богат потенциал у отечественного малого бизнеса, – подчеркнул директор палаты предпринимателей Астаны Женис Тайшытаев. – Наша задача – поддержать предпринимателей и помочь им выйти на новые горизонты.