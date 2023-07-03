Побег сына депутата Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны

Фото: Kazpravda.kz

Сын депутата Мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыл Болат сбежал из воинской части, передает корреспондент Kazpravda.kz.

О том, что сын мажилисмена дезертировал из воинской части, сообщила юрист Анна Чернова в Instagram.

"По нашему делу: мне стало только что известно, что сын депутата Мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыл Болат сбежал из воинской части, где ему была избрана мера пресечения "нахождение под наблюдением начальника части". Со вчерашнего дня его не могут найти. Уехал на BMW", - написала Чернова.

Данную информацию прокомментировали в пресс-службе Министерства обороны РК.

"2 июля рядовой срочной службы Б., проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть, открытый отказ от исполнения приказа начальника) и, при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего, скрылся в неизвестном направлении", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения военнослужащего. По данному факту назначено служебное расследование.

Напомним, ранее супруги-юристы в Алматы заявили о своем избиении сыном известного казахстанского спортсмена Даулета Турлыханова.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье "Хулиганство".

Позже Даулет Турлыханов опубликовал в Instagram пост с извинениями за поступок своего сына Нурасыла.