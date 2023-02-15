Супруги-юристы заявили о своем избиении сыном известного спортсмена в Алматы

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Вчера на своих страницах в соцсетях юрист Анна Димитриевич заявила о том, что ее вместе с мужем адвокатом Олегом Черновым избил мужчина в Алматы.

Супруги направлялись к такси, когда к ним подбежал парень и попросил помочь девушке, которую бьют. Они откликнулись мгновенно.

«Я помню, как она обхватила меня и продолжала кричать «Помогите! Помогите!».

И тут вдруг парень переключился на нас. От ударов Олег упал. Когда он попытался встать, то в ход пошли ноги. Голову Олега парень пинал как футбольный мяч. Не обошлось и без бросков как на соревнованиях по вольной борьбе.

Я пыталась остановить нападавшего, но драчун дал мне в челюсть с такой силой, что я отлетела от удара и ударилась об асфальт, потеряв сознание. Дальше меня привели в чувства, и к тому моменту уже приехала полиция...

В настоящее время мне уже известно, кто избивал меня и Олега. Его зовут Нурасыл. Как мне сообщили, он сын Турлыханова Даулета Болатовича», – написала алматинка.

В Департаменте города Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье «Хулиганство».

«По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы.

В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру города для определения подследственности, поскольку подозреваемый является военнослужащим», – отметили в ДП.