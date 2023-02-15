Супруги-юристы заявили о своем избиении сыном известного спортсмена в Алматы

Супруги-юристы в городе Алматы заявили о своем избиении сыном известного казахстанского спортсмена Даулета Турлыханова, сообщает Kazpravda.kz.
Вчера на своих страницах в соцсетях юрист Анна Димитриевич заявила о том, что ее вместе с мужем адвокатом Олегом Черновым избил мужчина в Алматы.
Супруги направлялись к такси, когда к ним подбежал парень и попросил помочь девушке, которую бьют. Они откликнулись мгновенно.
«Я помню, как она обхватила меня и продолжала кричать «Помогите! Помогите!».
И тут вдруг парень переключился на нас. От ударов Олег упал. Когда он попытался встать, то в ход пошли ноги. Голову Олега парень пинал как футбольный мяч. Не обошлось и без бросков как на соревнованиях по вольной борьбе.
Я пыталась остановить нападавшего, но драчун дал мне в челюсть с такой силой, что я отлетела от удара и ударилась об асфальт, потеряв сознание. Дальше меня привели в чувства, и к тому моменту уже приехала полиция...
В настоящее время мне уже известно, кто избивал меня и Олега. Его зовут Нурасыл. Как мне сообщили, он сын Турлыханова Даулета Болатовича», – написала алматинка.
В Департаменте города Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье «Хулиганство».
«По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы.
В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру города для определения подследственности, поскольку подозреваемый является военнослужащим», – отметили в ДП.